SalernoSounds, gran finale con Massimo Ranieri

Il gran finale di SalernoSounds è ormai alle porte: sabato 26 luglio, il palco di Piazza della Libertà sarà tutto per Massimo Ranieri, atteso per la sua unica data live in Campania dell’estate 2025.

L’ultimo appuntamento è un EVENTO SPECIALE per celebrare con l’immenso performer i 55 anni dall’uscita del suo primo album “Massimo Ranieri” e dalla sua prima vittoria, a Canzonissima, con “Vent’anni”, da cui ha preso il via la sua straordinaria carriera di successo. Sarà dunque l’occasione per il suo pubblico di festeggiare con lui ripercorrendo tutto il meglio del repertorio più amato e prestigioso di un protagonista indiscusso della scena musicale italiana.

Protagonista indiscusso della scena musicale italiana, Massimo Ranieri ha scelto di ripartire dall’esclusivo live di Salerno per poi tornare a girare i principali palcoscenici italiani con il suo tour estivo.

Ad accompagnarlo sul palco una band di musicisti inedita: al pianoforte Claudio Storniolo, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Francesco Puglisi, alla batteria Luca Trolli, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce Valentina Pinto, ai fiati il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri. L’organizzazione generale è di Marco De Antoniis.

LE INFO UTILI

I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati dei circuiti TicketOne, VivaTicket, Ticketmaster, Etes, Posto Riservato. Sono previsti vantaggi esclusivi per i possessori di pass Campania>Artecard in corso di validità (info su https://www.campaniartecard.it/tour-item/salernosounds-2025/).

Il Botteghino, situato prima dell’ingresso di Piazza della Libertà lato Lungomare, tra l’Arenile di Santa Teresa e la Sala Pasolini, è aperto tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 22 e nei giorni di show dalla mattina ore 10.

All’Arena si può accedere esclusivamente dal lato Lungomare, con due ingressi dedicati a seconda del posto acquistato in platea (per i posti pari: ingresso corsia destra – lato botteghino; per i posti dispari ingresso corsia sinistra – lato mare).

L’apertura ingresso è prevista alle ore 19. Show time: ore 21:30.

Si ricorda che per motivi di sicurezza l’intera Piazza nei soli giorni di concerto sarà inibita al passaggio di non spettatori e che il parcheggio sottopiazza sarà chiuso dalle ore 17 fino a fine show.

SalernoSounds è ideato e organizzato da Anni 60 produzioni, realizzato con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec, a valere sui Fondi Coesione Italia 21/27, e il supporto del Comune di Salerno. Cinque le serate in programma all’insegna dei migliori “suoni” del momento, spaziando nei generi tra scena urban e indie italiana, cantautorato ed evergreen: Capo Plaza (sabato 12 luglio), Irama (15 luglio), Brunori Sas (giovedì 17 luglio), Lazza (giovedì 24 luglio) e lo Special Event di Massimo Ranieri (sabato 26 luglio).

Tutti i dettagli su: www.anni60produzioni.com

e sui canali social:

instagram.com/anni60produzioni/ – facebook.com/anni60produzioni/

instagram.com/salernosounds/– facebook.com/salernosounds.

