Dermatite atopica e sole: guida dermatologica all’estate

Con l’arrivo dell’estate, per chi soffre di dermatite atopica le giornate di sole possono rappresentare tanto un sollievo quanto una possibile fonte di peggioramento. Per fare chiarezza sull’argomento e offrire consigli utili a chi convive con questa condizione, abbiamo intervistato la dottoressa Alessia Maiorino, dermatologa con studio a Salerno, specializzata in Dermatologia e Venereologia, esperta in patologie cutanee e medicina estetica.

M.C.: Dottoressa Maiorino, partiamo dalle basi: che cos’è la dermatite atopica e come si manifesta?

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata da prurito intenso, secchezza cutanea e la comparsa di lesioni eczematose. Colpisce sia i bambini che gli adulti e si manifesta spesso a livello del viso, delle pieghe degli arti, del collo e del tronco. La causa è multifattoriale: c’è una predisposizione genetica, ma giocano un ruolo importante anche fattori ambientali, allergici e immunologici. La pelle atopica è molto più sensibile e reattiva, motivo per cui è fondamentale trattarla con estrema attenzione, soprattutto d’estate.

M.C.: Il sole è amico o nemico della dermatite atopica?

Dipende. Il sole, in particolare i raggi UVB, ha un effetto immunosoppressivo che può migliorare temporaneamente le lesioni della dermatite atopica, soprattutto nei casi lievi o moderati. In alcuni pazienti, infatti, si osserva un netto miglioramento della pelle nei mesi estivi. Tuttavia, l’esposizione solare deve essere controllata e graduale. Un’eccessiva esposizione o scottature possono invece aggravare la situazione, causando infiammazione e peggiorando la barriera cutanea già compromessa.

M.C.: Quali precauzioni devono adottare i pazienti atopici in estate?

Chi soffre di dermatite atopica deve adottare una routine estiva molto rigorosa. Innanzitutto, è fondamentale proteggere la pelle con filtri solari specifici per pelli sensibili, privi di profumi, conservanti aggressivi e nichel. Meglio preferire formulazioni minerali o con filtri fisici, spesso più tollerabili. L’esposizione al sole va fatta in modo graduale, evitando le ore più calde della giornata, e reidratando spesso la pelle con emollienti leggeri ma efficaci.



M.C.: Che ruolo ha l’idratazione nella gestione estiva della dermatite atopica?

È centrale. Il caldo, la sudorazione e il contatto con salsedine o cloro tendono a seccare ulteriormente la pelle. Bisogna applicare quotidianamente creme idratanti ad alto potere emolliente, preferibilmente dopo la doccia, per ripristinare la barriera cutanea. Inoltre, è importante bere molta acqua per mantenere l’idratazione anche dall’interno. Dopo bagni in mare o in piscina, consiglio sempre di fare una doccia con detergenti delicati, a pH fisiologico, e reidratare immediatamente la pelle.

M.C.: Ci sono accorgimenti specifici per chi va in vacanza al mare o in montagna?

Assolutamente sì. Al mare, la salsedine può avere un effetto benefico, ma va risciacquata regolarmente per evitare irritazioni. In montagna, dove i raggi UV sono più intensi, la fotoprotezione deve essere ancora più attenta. Inoltre, l’aria secca e il vento possono peggiorare la disidratazione cutanea, quindi servono prodotti idratanti più ricchi e consistenti. In entrambi i casi, è bene indossare indumenti in cotone traspirante, evitare il contatto diretto con sabbia o superfici ruvide e scegliere mete poco inquinate.

M.C.: Quali segnali devono indurre il paziente a consultare il dermatologo anche d’estate?

Se la dermatite peggiora improvvisamente, compaiono infezioni (vescicole, pus, arrossamenti estesi), o se i rimedi abituali non funzionano, è opportuno consultare il dermatologo senza attendere il rientro dalle vacanze. È importante distinguere tra un semplice arrossamento estivo e una riacutizzazione della malattia. Inoltre, molti pazienti non sanno che esistono terapie personalizzate anche per l’estate, che aiutano a controllare la dermatite senza interferire con l’esposizione al sole.

M.C.: Dottoressa, ci sono novità terapeutiche nel trattamento della dermatite atopica?

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione. Accanto alle terapie topiche classiche, oggi disponiamo di biologici e piccoli molecolari altamente selettivi, molto efficaci anche nei casi gravi. Inoltre, possiamo elaborare protocolli personalizzati che tengano conto della stagionalità, delle esigenze del paziente e del tipo di vita che conduce. L’obiettivo è sempre quello di controllare l’infiammazione e migliorare la qualità della vita, anche nei mesi più critici come l’estate.

M.C.: Un ultimo consiglio per i lettori della Gazzetta di Salerno?

Non rinunciate alle vacanze per colpa della dermatite atopica. Con una corretta gestione, si può vivere un’estate serena e senza complicazioni. Affidatevi sempre a un dermatologo esperto, evitate il “fai da te” e ricordate: una pelle atopica ha bisogno di essere capita, protetta e rispettata ogni giorno.

