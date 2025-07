La carta e la sostenibilità ambientale, Seda a Giffoni

Quest’anno Seda ha deciso di essere tra i partner del Giffoni Film Festival, in particolare di supportare i giovani della sezione Impact, dove oggi è intervenuta per raccontare ai ragazzi le principali funzioni del packaging alimentare e il ruolo della carta come materiale sostenibile.

Fondata in Italia nel 1964 e con sedi in Europa e Nord America, Seda International Packaging Group progetta e realizza innovative soluzioni di packaging in carta e non solo. Il Gruppo ha consolidato una leadership globale per i mercati Ice Cream, Food Service e Food Industry.

In occasione del Festival, Seda ha fornito 60mila bicchieri in carta con l’obiettivo di parlare ai ragazzi attraverso il loro linguaggio, quello del cinema. I bicchieri nel loro mood cinematografico riportano infatti messaggi per sensibilizzare i ragazzi sul tema del riciclo.

Grazie alla collaborazione con l’organizzazione del Festival e al contributo dei partecipanti, tutti i bicchieri saranno correttamente raccolti nelle apposite stazioni e successivamente riciclati nella carta, pronti a dare vita a nuove storie.

«La Sostenibilità e l’Innovazione sono i pilastri fondamentali che guidano la nostra azienda, in grado di incontrare i target dell’Economia Circolare – spiega Raffaela Gargano, responsabile Marketing & Comunicazione Seda Group – Ogni giorno, oltre 100 milioni di consumatori nel mondo utilizzano un packaging Seda. È quindi fondamentale, nonché parte della nostra mission aziendale, sensibilizzare i consumatori affinché non spezzino la catena del valore ma contribuiscano al processo di riciclo attraverso un gesto di attenzione. Siamo orgogliosi di essere partner del Giffoni Film Festival e di poter parlare ai ragazzi di un argomento così importante. Siamo tutti parte della stessa storia, con un unico obiettivo comune: fare la differenza».

All’incontro con i giffoner, si sono presentati Paolo Vecchione (R&D manager materials and products), Carlo Pirozzi (R&D Specialist Materials and Products) e Valeria Amitrano (marketing e Communication specialist) che hanno parlato del ruolo del food packaging, di riciclo, sostenibilità, economia circolare, sicurezza alimentare e spreco. Una gamma di temi di massima urgenza cui le aziende attuali devono far fronte per consegnare alle future generazioni un mondo più sostenibile.

«Bisogna dare il giusto valore alle proprie azioni – ha aggiunto Gargano – Oggi i giovani talenti di Seda hanno partecipato alla Impact per spiegare ai ragazzi del Giffoni la funzione primaria del packaging. La conoscenza ci permette di fare le giuste azioni. Il ruolo del packaging è quello di garantire igiene, sicurezza e conservazione, ma non solo. È anche quello di garantire la sostenibilità per una economia circolare. Tutti i nostri packaging si basano sull’ecodesign, ci preoccupiamo di cosa ne sarà di quel packaging quando avrà adempiuto al compito per il quale è stato ideato. Per questo abbiamo sensibilizzato i ragazzi sul riciclo. Gli imballaggi che produciamo in Seda sono realizzati esclusivamente con fibre provenienti da foreste certificate e gestite in modo sostenibile. Per ogni albero tagliato vengono piantati da 3 a 5 nuovi alberi, garantendo un continuo rinnovo del patrimonio forestale. In Europa negli ultimi dieci anni l’incremento della superficie boschiva è stato pari all’intero territorio della Svizzera».

