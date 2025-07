Porto ampliato, preoccupazione di Tommasetti (Lega) su impatto ambientale

“Aprire un dibattito serio sul masterplan del porto di Salerno”. Questa la proposta di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega e capo dell’opposizione in Consiglio regionale, sul progetto per l’allargamento del molo di Ponente e l’allungamento del molo Manfredi. Una questione che ha suscitato molte proteste per le conseguenze dal punto di vista ambientale.

“Lo sviluppo infrastrutturale è un punto imprescindibile del nostro programma e su questo non cambieremo mai idea – afferma Tommasetti – Vanno però prese in considerazione tutte le possibili implicazioni dei vari progetti, soprattutto quelli più invasivi. In questo caso le comunità della Costiera, nonché associazioni come Legambiente e Italia Nostra, hanno lanciato l’allarme sulla possibile deturpazione paesaggistica legata a un allargamento del porto e le ricadute sulla vivibilità della Costiera Amalfitana, che ricordo essere patrimonio Unesco riconosciuto a livello mondiale. L’eventualità di perdere tratti di spiaggia con navi a una manciata di metri dalla costa, non può essere presa a cuor leggero”.

Tommasetti ritiene indispensabile un tavolo di confronto che coinvolga le amministrazioni e le comunità locali: “Siamo di fronte a un intervento di portata enorme che potrebbe avere effetti sull’intera filiera turistica tra Salerno e la Costiera Amalfitana. L’impatto su località come Capo d’Orso e la Baia di Vietri sul Mare va valutato senza preconcetti e soprattutto senza ignorare le perplessità e preoccupazioni di chi vive il territorio. Per questo occorre la disponibilità di tutti. Offro anche la mia di consigliere regionale per dare una mano affinché si vada nella direzione giusta”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...