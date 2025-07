Il “Rotary Club Salerno Picentia” dona un tavolo da Ping Pong ai detenuti della Casa Circondariale di Salerno

Un tavolo da Ping Pong, fornito di rete, racchette e palline, è stato donato ai detenuti della Casa Circondariale “Antonio Caputo”, di Salerno, diretta dalla dottoressa Gabriella Niccoli, dal “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dal dottor Lucio Bojano, in collaborazione con l’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) Comitato Provinciale Salerno APS, presieduta dall’avvocato Marco De Luca, che promuove la pratica sportiva intesa come strumento di socializzazione, integrazione, coesione sociale e trasmissione di valori quali il rispetto delle regole e dell’avversario. “In quest’ottica” ha spiegato l’avvocato De Luca – “un tavolo da Ping Pong può offrire momenti di attività ricreativa all’interno del carcere e migliorare il benessere psicofisico dei detenuti, promuovendo il movimento e l’interazione sociale. L’iniziativa rientra nell’ambito del più ampio progetto “Sport di Tutti Carceri 2025”, che ha finalità etico-formative-sportive: traccia un percorso formativo e sportivo volto a fornire ai detenuti coinvolti anche future opportunità di lavoro in quanto i detenuti potranno seguire un corso di formazione per diventare istruttori di ginnastica”. Il Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, il dottor Lucio Bojano, ha spiegato che il dono del tavolo da Ping Pong rientra nell’ambito delle attività programmate dal Consiglio Direttivo del Club:” Nel corso dell’anno rotariano vorremmo organizzare dei progetti mirati a migliorare il benessere delle comunità: da sempre il Rotary è impegnato nel sociale e, con il Consiglio Direttivo e tutti i soci, cercheremo di attivare delle iniziative coinvolgendo le associazioni del territorio “. La Vice Direttrice del Carcere di Via del Tonnazzo, la dottoressa Belen Suozzo, ha portato i saluti della Direttrice e ricordato che gli istituti penitenziari offrono, insieme a corsi di formazione culturale e professionale, anche attività sportive:” Queste iniziative, spesso svolte in collaborazione con enti sportivi e il Ministero della Giustizia, mirano a favorire il benessere fisico e mentale dei detenuti, promuovendo il reinserimento sociale e lavorativo”. Presenti il Past President del sodalizio rotariano, Roberto Napoli e le funzionarie giuridico – pedagogiche Monica Innamorato, Nicolina Pisapia e Chiara Barone.

Aniello Palumbo.

