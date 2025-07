Napulitanata di Peppe Servillo ad Agerola

Il Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei” ospita, sabato 26 luglio 2025, uno degli appuntamenti più suggestivi della sua quattordicesima edizione: Peppe Servillo e Cristiano Califano portano in scena “Napulitanata”, alle ore 21:30 nella straordinaria cornice del Belvedere Punta Corona di Agerola.

“Napulitanata” è un omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana, un piccolo viaggio senza limiti di tempo e di spazio, che alterna brani celebri ad altri meno conosciuti, e talvolta dimenticati, ma non per questo minori. Una rilettura raffinata e popolare di un repertorio che spazia da Raffaele Viviani a E.A. Mario, fino a Renato Carosone, per restituire allo spettatore una Napoli autentica, mai oleografica, osservata da una stanza che, a tratti, si affaccia su una vista bellissima.

Lo spettacolo nasce dall’incontro tra la voce calda e teatrale di Peppe Servillo, interprete tra i più intensi e carismatici della scena musicale italiana, e la chitarra elegante ed evocativa di Cristiano Califano, in un dialogo costante tra musica, parola e sentimento. Attraverso arrangiamenti essenziali e vibranti, “Napulitanata” si fa racconto intimo, poetico, capace di abbracciare passato e presente, tradizione e invenzione, radici e sogni.

Nel cuore del Festival dedicato ai “Sentieri di Bellezza”, questo spettacolo rappresenta una tappa speciale: un viaggio musicale tra paradiso e veglia, che parla di Napoli ma anche dell’Italia e dell’anima mediterranea tutta, con una sensibilità contemporanea e profonda.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo si svolgerà presso il Belvedere Punta Corona, uno dei luoghi-simbolo del Festival, immerso nel verde e affacciato sugli scenari mozzafiato della Costiera Amalfitana.

Il Festival è promosso dal Comune di Agerola, con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione con Palco Reale, Palazzo Acampora, Campus Principe di Napoli, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio, media partner ufficiali.

INFO SPETTACOLO

Sabato 26 luglio 2025

Ore 21:30

Belvedere Punta Corona, Agerola (NA)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

