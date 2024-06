Salerno Letteratura, performance musicale sui bus Linea 5 e 6

Busitalia Campania (Polo Passeggeri Gruppo FS), in occasione della XII Edizione del Salerno Letteratura Festival, che si terrà dal 15 al 22 giugno 2024, lancia una collaborazione speciale con l’Associazione Culturale Duna di Sale, fondatrice del Festival della Letteratura di Salerno.

Nelle date del 17 e 18 giugno, dalle ore 18.30 alle 20.30, un trio di artisti composto dall’attrice Flavia D’Aiello e dai musicisti Osvaldo Costabile (violino) e Gabriele Pagliano (contrabbasso) si esibiranno a bordo dei bus delle Linee n. 5 e 6, offrendo ai viaggiatori una performance unica.

Durante le esibizioni, i passeggeri potranno assistere alla recitazione di testi tratti da opere di Franz Kafka, inclusi “La Metamorfosi” e “Lettere al Padre”, accompagnati da un suggestivo sottofondo musicale di violino e contrabbasso. Un’occasione straordinaria per immergersi nella magia della letteratura e della musica in un contesto del tutto insolito.

Busitalia Campania, attraverso questa iniziativa, contribuisce attivamente alla promozione della cultura e della letteratura, rendendo l’arte accessibile a tutti e valorizzando il territorio in cui opera. Questa collaborazione rappresenta non solo un sostegno alla promozione turistica e culturale della città di Salerno e della sua provincia, ma anche un modo per arricchire l’esperienza di viaggio quotidiana dei suoi passeggeri.

Tutti gli approfondimenti, i dettagli e gli orari dei servizi offerti da Busitalia Campania sono disponibili su www.fsbusitaliacampania.it