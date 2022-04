Prima assoluta del brano Libeccio di Michela Ruggiero di Maiori a Sanremo.

Nel pomeriggio del 21 aprile, nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, si è tenuto il concerto “Prodigi virtuosistici e Musica Boema” con l’Orchestra sinfonica di Sanremo, diretta da Grigor Palikarov (direttore d’orchestra, compositore, pianista) e Andrey Baranov (violinista).

Ad aprire il concerto l’esecuzione, prima assoluta, di “Libeccio” di Michela Ruggiero originaria della Costa d’Amalfi . Un brano di grande attualità che racconta di un viaggio – quello del libeccio – che nasce in Africa e raggiunge le coste del Mediterraneo. Un viaggio del vento che diventa quello di tanti uomini e donne, in fuga dalla guerra e dalla povertà. A seguire “ Concerto per violino n.2 in Si min Op.7” di Niccolò Paganini composto a Napoli nel 1826 e la “Sinfonia n.5 in Fa maggiore, Op,76” di Antonìn Leopold composta nell’estate del 1875.

Michela Ruggiero, originaria di Tramonti ma da molti anni stabile a Maiori, fin da giovanissima si approccia allo studio della musica e consegue il diploma di Pianoforte al Conservatorio di S. Pietro a Majella di Napoli. In seguito frequenta alcuni corsi di perfezionamento e composizione: alla Scuola di Musica di Fiesole segue il corso base di composizione con il M° Kamran Khacheh e quello di composizione con il M° Andrea Portera. Nel 2013 prende parte a un Masterclass di pianoforte con il M° Emanuele Torquati al Conservatorio L. Perosi di Campobasso; nello stesso anno studia Armonia Jazz con il M° Stefano Giuliano all’Università di Fisciano Salerno. Nel 2019 la sua curiosità per l’esecuzione orchestrale la porta a frequentare un corso di avviamento alla direzione di Orchestra con il M° Fabrizio Dorsi. Ma la sua passione per la composizione musicale la porta a iscriversi di nuovo alla Scuola di Musica di Fiesole dove frequenta la classe di composizione di Andrea Portera.

P.S. sulla Pagina facebook dell’Orchestra sinfonica di Sanremo è possibile ascoltare qualche passaggio del brano Libeccio