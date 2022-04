Al via “Io Ci Credo”, il programma promosso da In Cibum Lab Primo incubatore certificato dal Mise per il settore. Candidature fino al 30 Maggio.

Aperta alle candidature fino a lunedì 30 maggio 2022 la Call “Io Ci Credo”, il progetto promosso dall’incubatore In Cibum Lab a sostegno dei giovani innovatori italiani impegnati nel food e nel foodtech. La Call, alla terza edizione, è destinata all’accelerazione e al finanziamento sia di progetti in fase di costituzione sia di imprese già operative in ambito food. L’opportunità è per le imprese che presentano progetti food-related con esplicita priorità a quelle costruiti su soluzioni digitali e innovazioni relative a economia circolare, nutraceutica, innovazioni in ambito agricolo, soluzioni di packaging bio-based e soluzioni innovative per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

La Call “Io Ci Credo” è stata lanciata venerdì 22 aprile durante l’evento in streaming live “La grammatica del foodtech”, in presso l’Hub di Fmts Group, sede dell’incubatore a Pontecagnano Faiano, Salerno.

All’appuntamento – moderato dalla giornalista Eleonora Chioda e organizzato da In Cibum Lab in media partnership con Millionaire e Startupitalia – hanno partecipato: Giuseppe Melara, presidente e Ad di Fmts Group; Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Sara Roversi, founder Future Food Institute; Giuseppe Coletti, CEO Authentico; Andrea Passanisi, founder Sicilia Avocado; Giuseppe Iannotti, chef due stelle Michelin – Kresios Telese Terme nonché founder Iannotti Lab; Tommaso D’Onofrio, AD Demetra Holding srl e startup mentor, Deborah Morriello, direttrice di In Cibum Lab.

FASCIONE: “IN CIBUM LAB, MODELLO INNOVATIVO CHE PRESIDIA LE STARTUP DEL FOOD”

“Le attività di In Cibum Lab rientrano tra i progetti di qualità che saranno sostenuti dai fondi del bando Campania Startup 2020” ad annunciarlo è Valeria Fascione, assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, durante l’evento: “La Regione Campania è la più giovane d’Europa e la terza come numero di startup in Italia, ma non si tratta solo di quantità ma di qualità, la nostra creatività ha una qualità importante e va sostenuta, abbiamo raddoppiato le risorse del bando, partivamo da 32 milioni di euro siamo arrivati a 50 milioni di euro da destinare a ottanta nuove imprese, altri 50 ne abbiamo messi da parte per la prossima edizione e siamo certi che le nostre startup risponderanno bene. In Cibum Lab rientra tra le 80 startup che finanziamo con questo bando: è una struttura fortemente identitaria, piena di risorse, aperta ai giovani e all’innovazione, ai partenariati con forte attenzione allo sviluppo di competenze, alla ricerca e alle aziende: è un bel modello che presidia il settore food. In perfetto allineamento anche con la programmazione delle risorse regionali per startup 2021-2027, dove le aree di specializzazione sono proprio cibo, salute e benessere e che rientreranno nelle traiettorie tecnologiche sulle quali invitiamo gli innovatori a contribuire con le loro idee. In particolare saranno 5 gli ambiti: agritech, alimentazione & salute, sostenibilità in termini di ciclo produttivo (dalla logistica al packaging all’energia), il rapporto con l’ambiente e i terreni, la tracciabilità”.

DEBORAH MORRIELLO: “APERTI ANCHE AD AZIENDE IN CERCA DI UNA SPINTA VERSO IL MERCATO

“Aspettiamo con entusiasmo tutte le candidature – ha spiegato Deborah Moriello, direttrice di In Cibum Lab durante l’evento in streaming – siamo alla terza edizione e la risposta delle startup è sempre notevole: da non dimenticare che la deadline è al 30 maggio, quindi invitiamo a candidare il proprio progetto in tempo. Cerchiamo idee, progetti innovativi in ambito food che hanno bisogno di un supporto nella fase iniziale ma anche aziende già costituite che necessitano di una spinta verso il mercato. Dal 3 al 15 giugno si aprirà la fase di votazione online dei progetti selezionati e poi la premiazione in presenza dei vincitori dell’edizione 2022”.

TOMMASO D’ONOFRIO: “MANAGEMENT CENTRALE PER FAR CAMMINARE LE BUONE IDEE”

“Programmazione, esecuzione e visione sono le tre parole chiave per il successo di una startup – ha commentato Tommaso D’Onofrio, AD Demetra Holding srl e startup mentor –. Avere la competenza per attribuire correttamente il valore ad una idea, riuscire a capire se è sopravvalutata è fondamentale, così come è fondamentale il management dell’innovazione: la capacità di trasformare un brevetto o semplicemente un’idea in una soluzione industriale, in un prodotto commercializzabile e valido per il mercato. Il processo deve essere rapido, se l’idea non si realizza velocemente, deve essere almeno tutelabile. Tracciare un percorso di attuazione veloce permette di raggiungere subito il mercato e impedisce ai competitor di mettersi subito al passo di una buona idea: quando l’idea è interessante davvero, è immediatamente appetibile per gli altri. Ma allo stesso tempo, gli startupper devono affidarsi, parlare, raccontare la propria idea: solo dal lavoro e dalla fiducia nel team e dal racconto e dall’ascolto si può generare una impresa”.

LA CALL “IO CI CREDO”

La Call si divide in due sezioni:

– emerging talents per le imprese in fase di costituzione (il partecipante all’iniziativa sarà il socio fondatore) che presentano la loro idea imprenditoriale al fine di vederne supportata la fase di lancio e accelerazione

– startup accelerator per le imprese già costituite che richiedono un supporto per l’accelerazione della propria idea verso il mercato. In questa sezione sono ammesse le società italiane costituite in forma di S.r.l. (anche semplificata) o S.p.a. e le società estere che s’impegnano ad aprire una sede in Italia, in caso di esito positivo della selezione, per accedere al programma d’incubazione.

COME PARTECIPARE

Per partecipare è necessario accedere alla pagina dedicata https://foodtech.incibumlab.it/iocicredo (BIT.LY https://bit.ly/3O8s958) e compilare l’executive summary completo del link del video di presentazione caricato su YouTube. È inoltre richiesta la sottoscrizione preliminare della lettera d’intenti e del term sheet con le condizioni di accesso e d’investimento. Le candidature potranno essere inviate dalle ore 13:00 del 22 aprile 2022 ed entro ma non oltre le ore 12:00 del giorno 30 maggio 2022.

IN CIBUM LAB, IL PRIMO INCUBATORE PER IL FOOD CERTIFICATO IN ITALIA DAL MISE

In Cibum Lab è il primo incubatore certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico focalizzato sulle startup food-related. Fondato nel 2020, ad oggi conta più di 100 aziende coinvolte nell’ecosistema, oltre 500 progetti candidati e 5 brevetti depositati. Numeri che lo rendono un riferimento cardine dell’innovazione food su scala nazionale. In Cibum Lab opera all’interno di un ecosistema di eccellenza al quale contribuisce in modo decisivo la presenza di partner nazionali e internazionali con l’obiettivo di proporre al mercato nuovi modelli imprenditoriali nell’ambito del food, stimolando la cultura del cambiamento, promuovendo, diffondendo conoscenza, e alimentando processi di innovazione che consentono alle imprese di cogliere quelle che sono le opportunità di crescita e consolidamento.

“Da tre anni lavoriamo al fianco delle più interessanti startup innovative italiane del foodtech. Avere poi raggiunto il traguardo della certificazione è per noi un importante risultato, frutto di mesi di duro lavoro e continua ricerca – spiega Deborah Morriello, direttrice di In Cibum Lab – In Cibum Lab non è solo il luogo nel quale le idee trovano le giuste coordinate per trasformarsi in un progetto concreto ma è anche (e forse soprattutto) il luogo delle occasioni, degli incontri, della crescita personale. Una visione innovativa d’impresa non può prescindere dalle relazioni vere e costruttive”.

FOODTECH E STARTUP, UN FUTURO DA RECORD DELL’ECONOMIA: CRESCITA 42% 2021

In Cibum Lab promuove le sue attività nella convinzione che il futuro dell’economia nazionale passi anche dalle startup. Il mondo delle imprese giovani vive un fermento senza precedenti e necessita di opportunità e di azioni di scouting. Uno scenario dinamico delineato dall’ultimo rapporto del MISE (DG per la Politica Industriale) e InfoCamere che, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere), ha realizzato una anagrafe delle start up innovative che nel 2022 già include 10 mila società iscritte. Al 1° gennaio 2021 se ne contano 11.899, il 3,2% di tutte le società di capitali di recente costituzione (link report).

Dati ulteriormente incoraggianti arrivano proprio dal comparto food, da sempre un settore fondamentale per la stabilità e crescita economica in Italia. Secondo il rapporto “The state of global Foodtech report” (link report), elaborato da Talent Garden, si parla, infatti, di un tasso di crescita del 42% annuo, con 65 miliardi di euro investiti negli ultimi dieci anni, oltre 5.348 imprese interessate e 4.500 operatori coinvolti.

Secondo quanto emerge, inoltre, da una analisi di Inside marketing (link report), nel terzo trimestre del 2021, su scala globale, sono stati spesi più di dieci miliardi di dollari in sole tecnologie alimentari, fino a raggiungere un monte investimenti annui superiore dell’85% rispetto all’anno precedente. La tendenza nei prossimi dodici mesi, secondo gli analisti, dovrebbe essere ancora in crescita.

Con un record storico dell’export agroalimentare ormai assodato, ad oltre 52 miliardi di euro, nel 2021, trainato dal vino, che, con oltre 7 miliardi, vale il 14% del totale. Ma, in buona parte sul 2020, ma soprattutto sul 2019, crescono a doppia cifra anche la carne ed i derivati, il caffè, la cioccolata ed i formaggi, l’ortofrutta fresca, l’olio Evo, i derivati del pomodoro e la pasta.

FONTE: Forum Agrifood Monitor n. 6, realizzato da Nomisma, in collaborazione (Fonte: Nomisma-Criff 2021 )con Crif.