Premio Charlot, arriva Eduardo De Crescenzo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Pasticceria
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.

Sarà Eduardo De Crescenzo il protagonista della sesta serata del Premio Charlot, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 21:00 al Teatro Verdi di Salerno. Un evento attesissimo, che ha già fatto registrare il tutto esaurito con accesso riservato esclusivamente su invito.
In scena “Essenze Jazz”, più che un titolo, una dichiarazione d’identità: è così che De Crescenzo ama definire oggi la sua musica, frutto maturo di una lunga ricerca artistica, personale e appassionata. Il concerto si trasforma così in un racconto intimo e potente, una biografia musicale che attraversa il suo repertorio e le mille influenze che ne hanno plasmato la voce, lo stile e l’anima.
C’è la Napoli del primo Novecento, quella dei chansonniers ispirati alla scuola francese. Ci sono i locali americani sul porto, dove da ragazzo ascoltava il jazz e scopriva lo scat, lasciandosi travolgere dalla sua libertà espressiva. C’è il respiro del Mediterraneo, che arriva dal mare o si insinua nei vicoli della città, trasformandosi in melodia.
E poi c’è il suo repertorio, fatto di canzoni entrate nel cuore di intere generazioni: Ancora, L’odore del mare, E la musica va, ma anche la delicatezza poetica di Il racconto della sera e Sarà così, fino al ritmo trascinante di Foglia di tè e La vita è un’altra. Brani che, in questa nuova dimensione jazzistica, si spogliano della forma originaria per ritrovare nuove vie espressive, nuove emozioni.
Sul palco, insieme a lui, una formazione d’eccellenza: musicisti raffinati, in continuo dialogo con la sua musica, capaci di ascoltarla, abitarla, reinventarla. La batteria pulsa sotto la poesia del canto, il contrabbasso tesse trame profonde, il pianoforte ricama armonie leggere e brillanti, il sassofono si insinua tra le pause, mentre il violoncello aggiunge colori inattesi. Il tutto guidato da quella voce che è, da sempre, il suo vero strumento: capace di raccontare, improvvisare, commuovere, sorprendere.
“Essenze Jazz” non è solo un concerto, è un viaggio nell’anima di un artista che ha fatto della musica un linguaggio universale. E al Premio Charlot, anche questa volta, la grande musica sa farsi emozione pura.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE