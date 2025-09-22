Ottobre in Jazz a Il Moro di Cava

Riprende ,alla grande , la programmazione musicale del “Il Moro “ A Cava de’ Tirreni.Un ottobre tra musica e jazz che vedrà esibirsi alcuni dei più importanti musicisti nazionali ed internazionali in quello che è stato definito da tempo “Il Tempio del jazz”.
Si parte il 3 ottobre con “Chico Freeman & Antonio Faraò quintet -tribute to John Coltrane “ con Chico Freeman al sax ,Antonio Faraò al piano,Tommaso Scannapieco al Basso e Lorenzo Tucci alla batteria.Venerdi 10 ottobre ad esibirsi “Michael Petrucciani’s night -Stefano Di Battista Quintet” con Stefano Di Battista al sax,Andrea Rea al pianoforte,Daniele Sorrentino al basso,Luigi Del Prete alla batteria e Matteo Cutello alla tromba.Il 17 ottobre un tributo a Lucio Dalla con “Servillo,Mangalavite e Girotto-L’anno che verrà “ con Beppe Servillo voce,Natalio Mangalavite pianoforte e tastiera e Javier Girotto al sax. La voce cristalliana ed emozionante di Joyce Yuille ,sarà di scena il 24 ottobre con “Joyce Elaine Yuille & The Elio Coppola trio “ con Yoice Yuille voce,Elio Coppola batteria ,Daniele Cordisco chitarra ed Antonio Caps organo Hammond.
L’”Ottobre in Jazz” si conclude il 31 con “Ladies Foster con Francesco Corvino e Sonia Mosca -Special Guest- Ida Manna”con Francesco Corvino batteria, Sonia Mosca voce,Ida Manna voce,Gianmarco Volpe chitarra ,Pasquale Sasso chitarra ,Carlo Gravina sax e Fabio Polichetti basso.
Ma non sarà solo il jazz ,il protagonista a “Il Moro “ ,infatti sabato 4 ottobre un tributo a Ligabue sarà al centro della serata “Tra palco e realtà” con Charlie D’Agosto,l’11 ottobre i “Pako Band “ suoneranno il successi della musica italiana ed internazionale dagli anni ‘90 ad oggi, ,mentre il 18 ottobre al ritmo della migliore musica dance, si esibiranno i “Disco Inferno Band “ con la migliore musica dance dagli anni ‘70 ad oggi,a concludere un ottobre ricco di musica, sabato 25 ottobre “Tributo a Vasco Rossi “ con Roberto Senatore e la Vaskom band”.
La direzione artistica è de “Il Moro “ di Gaetano Lambiase .
A presentare le serate Antonio Di Giovanni
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 22.00.Per prenotare inviare WhatsApp al 3334949026
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.