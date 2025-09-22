Ottobre in Jazz a Il Moro di Cava

Riprende ,alla grande , la programmazione musicale del “Il Moro “ A Cava de’ Tirreni.Un ottobre tra musica e jazz che vedrà esibirsi alcuni dei più importanti musicisti nazionali ed internazionali in quello che è stato definito da tempo “Il Tempio del jazz”.

Si parte il 3 ottobre con “Chico Freeman & Antonio Faraò quintet -tribute to John Coltrane “ con Chico Freeman al sax ,Antonio Faraò al piano,Tommaso Scannapieco al Basso e Lorenzo Tucci alla batteria.Venerdi 10 ottobre ad esibirsi “Michael Petrucciani’s night -Stefano Di Battista Quintet” con Stefano Di Battista al sax,Andrea Rea al pianoforte,Daniele Sorrentino al basso,Luigi Del Prete alla batteria e Matteo Cutello alla tromba.Il 17 ottobre un tributo a Lucio Dalla con “Servillo,Mangalavite e Girotto-L’anno che verrà “ con Beppe Servillo voce,Natalio Mangalavite pianoforte e tastiera e Javier Girotto al sax. La voce cristalliana ed emozionante di Joyce Yuille ,sarà di scena il 24 ottobre con “Joyce Elaine Yuille & The Elio Coppola trio “ con Yoice Yuille voce,Elio Coppola batteria ,Daniele Cordisco chitarra ed Antonio Caps organo Hammond.

L’”Ottobre in Jazz” si conclude il 31 con “Ladies Foster con Francesco Corvino e Sonia Mosca -Special Guest- Ida Manna”con Francesco Corvino batteria, Sonia Mosca voce,Ida Manna voce,Gianmarco Volpe chitarra ,Pasquale Sasso chitarra ,Carlo Gravina sax e Fabio Polichetti basso.

Ma non sarà solo il jazz ,il protagonista a “Il Moro “ ,infatti sabato 4 ottobre un tributo a Ligabue sarà al centro della serata “Tra palco e realtà” con Charlie D’Agosto,l’11 ottobre i “Pako Band “ suoneranno il successi della musica italiana ed internazionale dagli anni ‘90 ad oggi, ,mentre il 18 ottobre al ritmo della migliore musica dance, si esibiranno i “Disco Inferno Band “ con la migliore musica dance dagli anni ‘70 ad oggi,a concludere un ottobre ricco di musica, sabato 25 ottobre “Tributo a Vasco Rossi “ con Roberto Senatore e la Vaskom band”.

La direzione artistica è de “Il Moro “ di Gaetano Lambiase .

A presentare le serate Antonio Di Giovanni

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 22.00.Per prenotare inviare WhatsApp al 3334949026

Mi piace: Mi piace Caricamento...