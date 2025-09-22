Givova Scafati, buona la prima

Senza Walker in quintetto, precauzionalmente in panchina a inizio gara dopo aver recuperato da un affaticamento muscolare, Scafati entra in campo con Mascolo, Fresno, Mollura, Allen e Bortolin. Mestre ha meno centimetri e stazza, ma già dallo starting five (Valsecchi, Curry, Bonacini, Stewart, Galmarini) è chiaro che la squadra di coach Ferrari vuole correre e mantenere alta l’intensità. L’inizio equilibrato è rotto dai primi canestri di Mascolo e Mollura e, successivamente, dall’energia di Walker che chiamato in campo è autore subito di ottimi canestri e di una schiacciata da urlo. Scafati allunga e il primo quarto si chiude sul 27-17.

Nel secondo quarto la vena realizzativa dei padroni di casa si affievolisce. I gialloblu segnano tre punti in sei minuti e mezzo e continuano a soffrire a rimbalzo. Mentre Mestre nello stesso lasso di tempo ne mette a segno 14. E a 3.30 dall’intervallo lungo il punteggio è ribaltato: 29-31. A questo punto è capitan Mascolo a caricarsi la squadra. Con un paio di scorribande nella difesa avversaria semina il panico e rimette la gara in linea: 37-35 alla fine del primo tempo.

Il terzo quarto scivola via in equilibrio, con Scafati che soffre più del dovuto. Sono ancora Walker e Mascolo a guidare i gialloblu con Iannuzzi e Pullazi che sotto i tabelloni riescono a fare a sportellate, non senza qualche difficoltà, con i lunghi avversari. Al 30’ il punteggio è in parità: 50-50. L’ultimo quarto si apre con una tripla di Galmarini alla quale risponde Iannuzzi prima con una canestro da 2 e poi con un libero (53-53). La carica la suona Pullazi: infila una stoppata e due canestri in serie, intervallati da due punti di Curry (57-55). E’ tutta energia per la Givova Scafati che si porta a +5 a 6’ dal termine con una tripla di Fresno (60-55). Ma è Mascolo, a 4’ dalla fine, a spaccare la partita. Realizza una tripla, subisce fallo e costringe Bonacini al quinto personale (65-57). E subito dopo si iscrive alla partita anche Caroti, su assist del solito Mascolo (68-57). Che immediatamente dopo ne piazza ancora una da tre per il break decisivo: 71-57. La gara è oramai indirizzata, non ci sono più sorprese e il match va in archivio con il punteggio finale di 76-61

Il commento. “Abbiamo avuto troppi alti e bassi – ha detto coach Alessandro Crotti – ma nel momento decisivo siamo riusciti a dare lo strappo alla gara trovando le giocate decisive. Siamo stati, in alcuni momenti della partita, deficitari a rimbalzo difensivo e ai liberi, su questo dobbiamo lavorare e migliorare. Vanno fatti i complimenti a Mestre che ha giocato una grande partita”.

Il tabellino Givova Scafati – Gemini Mestre 76-61 (26-17; 11-18; 13-15)

Givova Scafati: Walker 12, Chiera, Iannuzzi 7, Mollura 7, Allen 5, Mascolo 23 (cap.), Bortolin, Pullazi 10, Caroti 5, Fresno 7.

Coach Alessandro Crotti. Assistenti: Alberto Mazzetti e Marco Van Den Hende

Gemini Mestre: Giordano 7, Curry 12, Bechi 2, Valsecchi 5, Galmarini 8, Stewart 5, Kadjividi 4, Bizzotto, Bonacini 8, Aromando 10 (cap.)

Coach Mattia Ferrari. Assistenti Giacomo Statua, Giovanni Molin, Marco Rampado.

Mi piace: Mi piace Caricamento...