Sicurezza stradale, Upi traccia La Giusta Strada

Prosegue con intensità e partecipazione il progetto “La Giusta Strada”, promosso dalla Provincia di Salerno e finanziato dall’Unione Province d’Italia (UPI) nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Mobilità Sicura”. Un percorso educativo pensato per i più giovani, che parla la loro lingua: diretta, concreta, senza filtri. L’obiettivo? Costruire insieme una cultura della sicurezza, della responsabilità e del rispetto delle regole.

Lunedì 22 settembre sarà una giornata chiave, con quattro importanti appuntamenti in programma in altrettanti istituti superiori della provincia. Una vera e propria maratona educativa che coinvolgerà centinaia di studenti, grazie alla presenza di esperti capaci di entrare in sintonia con le nuove generazioni.

Dunque lunedì 22 settembre dalle 8:30 alle 10:30 al Liceo “Alfano I” di Salerno e dalle 11:00 alle 13:00 all’Istituto “Giovanni XXIII” di Salerno lo psicologo Antonio Francese terrà un incontro ad alto impatto emotivo. Attraverso testimonianze, riflessioni ed esempi tratti dal vissuto quotidiano dei ragazzi, Francese affronterà il tema dei comportamenti a rischio, portando alla luce paure, pressioni sociali e scelte spesso sottovalutate che possono avere conseguenze drammatiche.

Dalle 9:30 alle 12:30 al Liceo “Mangino” di Pagani

Sarà invece il dottor Salvatore Dionisio a guidare l’incontro, focalizzandosi sulle dinamiche che legano il rispetto delle regole alla tutela della propria e altrui incolumità, stimolando nei ragazzi una riflessione matura sul concetto di libertà e limite.

Mentre dalle 11:10 alle 13:10 – Liceo “Gatto” di Agropoli si terrà un momento di animazione territoriale condotto dal dottor Gianni Petrizzo, nell’ambito di una serie di attività formative co-progettate insieme agli psicologi e ai comandanti della Polizia Municipale coinvolti.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il progetto “La Giusta Strada” continuerà anche nei giorni successivi:

Martedì 23 settembre – ore 9:30/12:30 – Liceo “Gatto” di Agropoli

Incontro con lo psicologo Antonio Francese

Mercoledì 24 settembre – ore 10:00/13:00 – Liceo “Gatto” di Agropoli

Incontro con il dottor Salvatore Dionisio

Giovedì 25 settembre – ore 9:30/12:30 – Liceo “Gatto” di Agropoli

Nuovo appuntamento con lo psicologo Antonio Francese

“La Giusta Strada” non è solo un progetto di sensibilizzazione: è un invito concreto a scegliere ogni giorno la responsabilità, a partire da sé stessi, dai propri comportamenti, dal rispetto delle regole della strada e della convivenza civile. In un tempo in cui i giovani si confrontano con rischi nuovi e antichi – dalle dipendenze all’abuso di velocità, dalla disattenzione digitale alla pressione del gruppo – offrire loro strumenti di consapevolezza è un atto doveroso e urgente.

Con incontri mirati, esperienze dirette, il supporto di professionisti e il coinvolgimento attivo delle scuole, la Provincia di Salerno intende essere accanto alle nuove generazioni nel tracciare un percorso sicuro, etico, condiviso.

Perché la sicurezza non è un limite. È il primo passo verso la libertà.

