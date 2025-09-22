Sparatoria nel centro storico di Salerno: due feriti dopo una lite in via Dogana Vecchia

Di
Massimiliano Consiglio
-
sparatoria Dogana Reggia Salerno
Attimi di paura nel cuore del centro storico di Salerno nel pomeriggio di oggi, quando una violenta lite è degenerata in una sparatoria in via Dogana Vecchia.

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata tra un gruppo di cittadini italiani e alcuni stranieri di origine nord africana. Dalle parole si è rapidamente passati alle mani e, nel giro di pochi minuti, la rissa si è trasformata in un vero e proprio conflitto armato.

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi: una persona è stata ferita di striscio al volto, riportando lesioni non gravi, mentre un’altra è stata colpita più volte alle gambe e le sue condizioni sarebbero serie. Entrambe le vittime sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate d’urgenza in ospedale.

sparatoria centro storico di Salerno

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno cinturato l’area per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la zona. La Squadra Mobile sta conducendo le indagini: gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di residenti e passanti e verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.

La sparatoria ha scosso profondamente i residenti del centro storico, gettando un’ombra di preoccupazione sulla sicurezza cittadina. Le autorità, intanto, invitano alla calma e rassicurano che verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire ordine e sicurezza nella zona.

