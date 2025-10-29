Olio, vino & cannellino a Pimonte

Questo weekend, sabato 1 e domenica 2 novembre 2025, la suggestiva Valle Lavatoio di Pimonte ospiterà una nuova tappa de La Dispensa dei Monti Lattari con l’atteso appuntamento Olio, vino & cannellino. Due giornate interamente dedicate ai profumi, ai sapori e alle eccellenze del territorio, per un’esperienza immersiva tra natura, gusto e tradizione.

L’evento proporrà un ricco programma di attività pensate per valorizzare le produzioni locali e coinvolgere il pubblico in un percorso sensoriale e culturale nel cuore verde dei Monti Lattari.

In programma le Wine experience a cura della Tenuta Micciano, per scoprire e degustare i vini del territorio; le Oil experience promosse da Oliveto del Mare e Frantoio Troiano, dedicate all’olio extravergine e alle tecniche di frangitura; e le Milk experience dell’Associazione Maria Fanelli e Fattoria Zero, che offriranno ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino la tradizione lattiero-casearia locale.

Non mancheranno i momenti dedicati all’attività all’aria aperta, con itinerari di trekking tra i sentieri della Valle Lavatoio, e le degustazioni a cura dello chef Endoni Di Lieto, che proporrà un menù ispirato ai prodotti tipici e alla cucina contadina dei Monti Lattari.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno gli spettacoli musicali dal vivo con le esibizioni di Francesco Ruocco, Michele Iovine, Angelo Pane e Raffaele De Rosa, che accompagneranno i visitatori in un viaggio tra cultura, identità e tradizioni sonore del territorio. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 nella Valle Lavatoio di Pimonte. Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp 342 3402235.

“Olio, Vino e Cannellino, contenuto nel progetto della Dispensa dei Monti Lattari, – ha dichiarato il sindaco di Pimonte Francesco Somma – rappresenta la perfetta continuità della nostra visione turistica. Lavorare in sintonia con le amministrazioni limitrofe, per creare un’offerta turistica integrata di area/distretto, in sintonia con quelli che sono i nostri pilastri.

Experience, per far toccare con mano le eccellenze dei nostri prodotti tipici e dei nostri fantastici paesaggi. Per poi passare a momenti di sano relax nei nostri luoghi del cuore dove poter assaggiare tali prodotti con le maestranze degli chef locali. Il tutto contornato da buona musica, che integra il contatto tra l’uomo e la natura in una perfetta simbiosi di Pimonte, come un’Oasi Verde”.

