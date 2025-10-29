Giancarlo Trapanese e famiglia Varese premitti dall’ASI

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Pasticceria
Presso la sede del CONI di Napoli si è tenuta la cerimonia della XXXV Edizione del Premio Internazionale “Città di Napoli”, promossa dall’ASI – Associazioni Sportive Italiane e dall’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, che ogni anno celebra figure di rilievo nel mondo dello sport.
Il Prof. Giancarlo Trapanese è stato premiato per i suoi 50 anni di attività nel nuoto pinnato, disciplina che lo ha visto protagonista in tutta Italia. La sua passione nacque da ragazzo, quando, insieme al fratello Peppino, nuotava da Agropoli a Paestum per raggiungere gli amici, trasformando quelle prime avventure in una vita dedicata al mare e allo sport. Tra le sue imprese più note, i 5.000 metri nel Fiume Sile a 7 gradi, unico atleta a nuotare a torso nudo.
Un riconoscimento è andato anche alla Famiglia Varese, rappresentata da Oreste Varese, per aver portato in Italia la World Aquatics High Diving World Cup, il Campionato Mondiale di Tuffi dalle Grandi Altezze. La targa, dedicata “con stima ed amicizia”, ha voluto sottolineare l’impegno della famiglia nella promozione internazionale degli sport acquatici.
Una giornata di grande orgoglio per Salerno, che ha visto due suoi protagonisti premiati per aver portato alto il nome della città nello sport italiano.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE