Giancarlo Trapanese e famiglia Varese premitti dall’ASI

Presso la sede del CONI di Napoli si è tenuta la cerimonia della XXXV Edizione del Premio Internazionale “Città di Napoli”, promossa dall’ASI – Associazioni Sportive Italiane e dall’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, che ogni anno celebra figure di rilievo nel mondo dello sport.

Il Prof. Giancarlo Trapanese è stato premiato per i suoi 50 anni di attività nel nuoto pinnato, disciplina che lo ha visto protagonista in tutta Italia. La sua passione nacque da ragazzo, quando, insieme al fratello Peppino, nuotava da Agropoli a Paestum per raggiungere gli amici, trasformando quelle prime avventure in una vita dedicata al mare e allo sport. Tra le sue imprese più note, i 5.000 metri nel Fiume Sile a 7 gradi, unico atleta a nuotare a torso nudo.

Un riconoscimento è andato anche alla Famiglia Varese, rappresentata da Oreste Varese, per aver portato in Italia la World Aquatics High Diving World Cup, il Campionato Mondiale di Tuffi dalle Grandi Altezze. La targa, dedicata “con stima ed amicizia”, ha voluto sottolineare l’impegno della famiglia nella promozione internazionale degli sport acquatici.

Una giornata di grande orgoglio per Salerno, che ha visto due suoi protagonisti premiati per aver portato alto il nome della città nello sport italiano.

