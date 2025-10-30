Givova Scafati sconfitta a Cividale

Sei minuti di assoluto torpore offensivo, tra il terzo e quarto periodo, senza riuscire a segnare un solo punto. E troppe amnesie difensive nei momenti chiave della partita, impediscono alla Givova Scafati di centrare il tris di vittorie consecutive. I gialloblu incassano una sconfitta sul campo di Cividale – 76-70 il punteggio finale – in una partita che almeno nei primi tratti sembrava essere in controllo. Lo stop, invece, impedisce alla squadra di coach Mazzetti di raggiungere il treno delle zone alte della classifica. Neanche il tempo di ragionare sulla mancata occasione che domenica prossima, in casa, c’è Cento.

Starting five:

Cividale: Devetta, Ferrari A, Amici, Marangon, Freeman

Givova Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Allen, Iannuzzi

La partita:

La Givova Scafati mostra subito i muscoli, chiarendo con quali velleità è arrivata in Friuli. Allen e Iannuzzi martellano da subito e al 5’ è già

massimo vantaggio per gli ospiti: 4-14 con un incoraggiante +10. Ma la difesa della Givova ha qualche passaggio a vuoto, Freeman guida la rimonta e Cividale riesce a piazzare un controbreak di 16-4 che chiude il primo periodo sul 18-20. La partita torna in pieno equilibrio nel secondo quarto, nonostante Walker sia immarcabile in questa fase con 3 su 3 nelle triple e già in doppia cifra (10 punti). Ma i friulani hanno vita facile nel correre in transizione e penetrare con facilità nella difesa gialloblu. Al 16’ è 27-29. Il gioco in questa fase non è di quelli da ricordare: diversi errori, pochi canestri che arrivano quasi sempre dalla lunetta (ad eccezione di una tripla di Allen) ed è di nuovo parità a quota 33 a 60 secondi dal riposo lungo. Nell’ultimo minuto segna Iannuzzi, su assist di Caroti. E dall’altra parte Freeman va in lunetta e trasforma un solo libero. Si chiude il secondo periodo sul 34-35 con Scafati che ai liberi ha un poco incoraggiante 4 su 10 e Cividale solo 1 su 12 nelle triple.

Al rientro in campo, dopo qualche minuto di equilibrio, un canestro di Freeman regala il primo vantaggio della partita ai padroni di casa (43-41 al 23’). Ma Allen e Mollura la ribaltano subito: 43-45.

Si va avanti a folate, al 26’ è nuova parità a quota 47. Poi Amici e Cesana ingranano le marce alte per Cividale e i friulani allungano due minuti dopo: 53-48. Scafati non segna più, all’ultimo secondo del periodo, Ferrari mette una tripla ed è massimo vantaggio per i padroni di casa (56-48). Nell’ultimo quarto, due liberi di Pullazzi rompono digiuno della Givova che per circa sei minuti non era riuscita a segnare: 56-50 al 32’. Ma poco cambia, perché Scafati continua a non vedere il canestro e i padroni di casa nonostante le difficoltà riescono a realizzare con continuità. Al 34’ è 63-50, massimo vantaggio per Cividale. Poi all’improvviso Scafati si risveglia con le triple consecutive di Caroti, Allen e Mascolo che rompono il digiuno e riportano Scafati a -3 (65-62) al 36’. Ma Marangon nel pitturato e Rota da tre – intervallati dai liberi di Walker e Pullazzi – subito ristabiliscono un vantaggio per i padroni di casa. Si entra negli ultimi 120 secondi sul 70-65. Nel finale in volata, la Givova non riesce a ricucire lo svantaggio e il match si chiude sul 76-70.

Ueb Gesteco Cividale – Givova Scafati: 76-70 (18-20, 16-15, 19-13, 20-22)

Cividale: Redivo 15, Ferrari A., Mastellari n.e., Rota 10, Devetta, Marangon 8, Brizzi n.e., Berti 6, Ferrari F 10., Amici 2, Freeman 14, Cesana 11.

Head coach Stefano Pillastrini, assistenti Gerometta e Corpaci.

Givova Scafati: Walker 14, Chiera 2, Iannuzzi 9, Mollura 4, Allen 19, Italiano, Mascolo 8, Pullazzi 4, Caroti 10, Fresno.

Head coach Alberto Mazzetti, assistenti Van Den Hende e Chiariello.

