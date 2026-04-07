Musica sacra ad Eboli domenica 12

Esistono melodie capaci di raccontare l’invisibile, di dare voce allo stupore e di

trasformare una serata di aprile in un’esperienza dell’anima.

È con questo spirito di profonda attesa che la città di Eboli si appresta a vivere “Mysterium Paschale”, il concertomeditazione che domenica 12 aprile 2026, alle ore 19:00, farà vibrare le navate della Sala Concerti San Lorenzo, nell’Ottava di Pasqua.

Un cammino condiviso attraverso il mistero più profondo della cristianità: l’appuntamento si propone di ripercorrere i momenti cruciali del Triduo Pasquale, dai toni gravi della Passione e della Morte fino all’esplosione di luce della Resurrezione.

Il Coro Polifonico Santi Medici Cosma e Damiano, guidato dalla mano esperta e dalla

sensibilità del M° Paolo Di Benedetto, diplomato in Musica Liturgica, offrirà al pubblico

una selezione di brani che sono pietre miliari della Musica Sacra.

L’iniziativa, nata dalla felice intuizione del Maestro in collaborazione con l’Associazione Il Gattapone APS – presieduta dall’Arch. Francesca Spera – ha saputo catalizzare attorno a sé un’eccezionale rete di consensi sul territorio.

L’evento gode, infatti, dell’importante patrocinio del Comune di Eboli, che ha messo a disposizione la suggestiva Sala Concerti San Lorenzo, e vede la partecipazione di numerose realtà associative e culturali del territorio: dalla Pro Loco e la Consulta della Cultura Eboli al Rotary Club Eboli e al Rotaract Club Eboli, ai Lions Eboli, passando per l’Associazione MigrAzioni, Il Saggio e la neonata Aps Valore Futuro.

Un impegno che abbraccia anche il rispetto per l’ambiente con Plastic Free e la comunicazione multimediale, grazie a Radio Città che curerà la pubblicità e le riprese in diretta dell’intera serata e l’Ufficio Stampa Grandi Eventi.

Il programma musicale si preannuncia come un dialogo tra antico e moderno: dalle armonie solenni contemporanee di Mons. Marco Frisina all’eterea purezza dell’Ave Verum Corpus di W.A. Mozart, fino all’intensità del Panis Angelicus di C. Franck, brani che da secoli

rappresentano il ponte tra l’umano e il divino.

A tessere il filo della narrazione saranno Angela Clemente e la giovane voce di Benedetta Zinno, che presenteranno la serata ed accompagneranno l’ascoltatore alla scoperta del messaggio evangelico sotteso ad ogni nota.

“Mysterium Paschale” si annuncia, dunque, come un invito alla sosta e alla riflessione,

un’occasione preziosa per la comunità di Eboli di ritrovarsi unita sotto il segno della

bellezza e della meditazione, confermando quanto l’unione tra arte e impegno associativo

possa arricchire il tessuto culturale cittadino.

In un mondo spesso troppo frenetico, l’invito del direttore del Coro Polifonico Santi Medici è quello di fermarsi, ascoltare e lasciarsi trasportare dalla bellezza che salva.

L’appuntamento è per domenica sera: un evento unico per riscoprire, attraverso la grande musica, il mistero più grande della nostra storia.

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