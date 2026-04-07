Fiera del Libro e dell’EdItoria Amalfi Coast-Atrani, iscrizioni già chiuse

Si sono concluse ,con largo anticipo le iscrizioni alla Fiera del Libro e dell’EdItoria Amalfi Coast-Atrani, che si tarrà ad Atrani il 3’ ed il 31 maggio 2026. Un successo di iscrizioni e di affluenza di case editrici e di scrittrici e scrittori da tutta Italia che ha fatto si che le iscrizioni alla fiera si chiudessero con circa 10 giorni di anticipo sulla data del 12 aprile ,per la grande richiesta di adesioni, poiché tutti gli spazi disponibili sono stati occupati.
Alla Fiera del Libro e dell’Editoria -AmalfiCoast-Atrani,vi sarà un’ “AREA KIDS”, dedicata ad Anna Tagliaferri e Mimmo Aleotti .
La direzione artistica in sintonia con l’amministrazione comunale di Atrani, retta dal sindaco Michele Siravo, ha inteso predisporre questa “Area Kids”,affinchè i ragazzi possano avvicinarsi alla scrittura ed alla lettura, vera fonte di libertà di pensiero, di parola e di vita.
Gli ospiti al momento saranno Gianni Mauro, attore, scrittore, cantante e sceneggiatore ed Anselmo Pagani divulgatore, imprenditore e creatore digitale con una forte passione per la storia e le materie umanistiche.
Gli altri ospiti d’onore che accompagneranno case editrici, scrittrici, scrittori e visitatori durante la due giorni culturale, partecipando attivamente alle presentazioni di libri, sono Elena Tempestini, giornalista, scrittrice e divulgatrice, Elisabetta Failla, giornalista e scrittrice e l’imprenditore Vittorio Perrotta.
Le scrittrici e gli scrittori presenti alla fiera saranno :
MARIA TEDESCHI ( CAMPANIA) “TESSERE” (ROBIN ED.) ,MARIANGELA IOZZINO ,VIRGINIA VICINANZA” VI PRESENTO DIO…SE ESISTE! “ ( PATHOS ED.) ( LAZIO) ,SANDRA VEZZANI “ CAMBIO DI PASSO ( ALETTI ED.) ( EMILIA ROMAGNA),ANTONELLA COLONNA VILASI “ TACCUINO DI MARE E DI TERRA” (ANTIPODES CASA ED.) ( LAZIO),MARIACARLA PANARIELLO “LA ROSA DELL’ANIMA-TRA PAGANESIMO E CRISTIANESIMO( EFFETA’ ED) (CAMPANIA) ,NUNZIA MAZZEI” IL PESO DEL SILENZIO “ ( GIULIO PERRONE ED.) ( CAMPANIA),IVANA GIUGLIANO” CUPIDO E’ UN MALATO DI MENTE “-AUTOPRODOTTO- ( CAMPANIA),ANDREA BRANCATO “ POLVERE DI LUCE” ( IL QUADERNO ED.) ( CAMPANIA),ANTONELLA D’UVA “ TRAPPOLA DI LUCE “ ( AUTOPRODOTTO) -CAMPANIA),SERINO ANTONIETTA “ LE STANZE DELL’ANIMA” (CASA SANREMO EDIZIONI ) (CAMPANIA),ORIETTA BOSCH “ OLGA DEGLI ELFI “ ( NUOVE EDIZIONI DELLE LAGUNA ) -FRIULI VENEZIA GIULIA ,MARIO UMILE “ IL GABBIANO DALLE ALI DI CARTONE “ ( GRAUS ED.) -CAMPANIA,CARMINE LEO -CAMPANIA-,LORENZO PELUSO “29 PAROLE E 30 STORIE ( GAGLIARDI ED.) -CAMPANIA,PIETRO VUOLO “ DAL LATO DEL MARE” ( GRAUS ED.) -CAMPANIA-,LUISA PATTA ( TOSCANA) ,PIERPAOLO PERROTTI “ AGONIA” ( BIP EDIZIONI) -CAMPANIA,ANNA D’AURIA “ NAYEF E NORAH.L’AMORE NON TACE ( CASA SANREMO ED.) -CAMPANIA-,ANNA MADDALENA ELVO” TRE LE ONDE DEL DIRE” ( ASTRA ED.) -CAMPANIA,ADELE GRASSITO “ COLLANA DI PERLE” ( SONIA DE MURTAS ED.) -CAMPANIA,FEDERICO CORBERI “ L’ALTRO UOMO “ ( ED .IL VIANDANTE ),DADY LEONE” VIAGGIO NEL TUNNEL DEL NARCISISTA “ ( AMAZON) -TOSCANA,TINA DI LEO “ UNA SECONDA VITA “-( IL CUSCINO DI STELLE ED.) -CAMPANIA,VALENTINA IANNACO” AVEVO GLI OCCHI BELLI” ( ARMANDO ED.) -LAZIO,ANTONELLA ALARI ESPOSITO” ALBA” IL QUADERNO ED.)-CAMPANIA,FRANCESCO ABATE “ EUDEMONIA “ ( ATILE CASA ED.) -CAMPANIA ,MARIANNA BORRIELLO “ LA CINTURA DI ORIONE “. ( TRANSEUROPA ED.) -CAMPANIA,DONATELLA SCHISA “LA NOTTE E’ IL MIO GIORNO PREFERITO “ ( GIULIO PERRONE ED-) -CAMPANIA,ATTILIO PEPE “ UNA VITA DA SANTA “ ( GRAUS ED.) -CAMPANIA,FRANCESCO CORVINO” LA CHITARRA CON GLI ANIMALI “ – OFFICINE ZEPHIRO -CAMPANIA,CARLO DI LIETO “ LEOPARDI SEGRETO “ -CASA EDITRICE GENESI,VINCENZO TAFURI “ FIORIDI LIMONI,AMALFI E I SUOI DINTORNI” ( GRAUS ED. ) -CAMPANIA.GIOVANNA MATTINO “BUONA PASQUA ,SIGNOR UNGARETTI” ( EDDA ED.) -CAMPANIA.DANILO SALVATORE “ OTTOVOLANTE “ ( ACCADEMIA UDS )-.CAMPANIA.MARGHERITA BONFILIO” UNA RAGAZZA FUORI STAGIONE ( COSTA ED.) -LOMBARDIA
Le case editrici presenti saranno :REGIONE TOSCANA,EDIZIONI L’ARCA DI NOE’ ( CAMPANIA) ,GALZERANO EDITORE ( CAMPANIA),AGENZIA PENSIERO CREATIVO ( CAMPANIA),ASSOCIAZIONE CULTURALE “LiBri”( PUGLIA ),OFFICINE ZEPHIRO ( CAMPANIA),IL SAGGIO CASA EDITRICE ( CAMPANIA),IL BLOG DI SABRINA -CASA ED. ( LAZIO),DI LEANDO EDITORI -LAZIO,ASSOCIAZIONE ISTITUTO CO.RI .-COMUNICAZIONE E RICERCHE – TOSCANA,CASA EDITRICE “ NIENTE CANZONI D’AMORE “ -CAMPANIA,EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL -CAMPANIA,NICOLA LONGOBARDI CASA ED.-CAMPANIA,ASSOCIAZIONE CULTURALE E CASA EDITRICE “ CRYTERIA PROJET “-CAMPANIA,E-CAMPUS UNIVERSITA’ -CAMPANIA,DIRITTO PIU’ / JOY EDIZIONI -CAMPANIA ,ARCI -POSTIGLIONE ( CAMPANIA),CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA
La manifestazione aderisce a “Posto Occupato” campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne e contro tutte le violenze di genere 365 giorni l’anno. La manifestazione gode del patrocinio del Ministero della Cultura , Il Maggio dei Libri , Centro per il Libro e la Cultura , della Regione Campania, Regione Toscana, Provincia di Salerno .
Sponsor della fiera Pasticceria Tirrena (Cava de’Tirreni), Pasticceria Carrano ( Cava de’ Tirreni),MI.CA. Recapiti (Nocera Inferiore) ,Alfieri Immobiliare ( Atrani),ICHOR Artlab & Gallery (Atrani ),Farmacia “ALA”
( Atrani)- Ristorante “ Il Veliero “ ( Atrani)- TECNA Impianti radianti s.r.l.( Cava de’ Tirreni)
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.