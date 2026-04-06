“Bacco, Tabacco e Venere”: al “Rotary Club Salerno Duomo” una serata dedicata alla prevenzione, per far conoscere i danni provocati dal fumo e dall’alcol”

“Bacco, Tabacco e Venere riducono l’uomo in cenere” è un noto proverbio che mette in guardia contro i vizi eccessivi legati al vino (Bacco), al fumo (Tabacco) e al sesso/amore (Venere), considerati capaci di distruggere la salute e la vita dell’uomo. Per sensibilizzare e prevenire i danni provocati dal fumo e dall’alcol è stato organizzato dal “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Gaetano Cuoco, in interclub con il “Lions Club Capaccio Magna Grecia”, presieduto dal professor Vincenzo Mallamaci, e con la collaborazione del “Lions Club Salerno 2000” presieduto dalla dottoressa Anna Maria Di Nicola Borri, una conviviale presso il “Circolo Canottieri Irno di Salerno con illustri relatori. Il dottor Vincenzo Mallamaci, Medico Chirurgo, Specialista in Cardiologia e Malattie Circolatorie ha spiegato che il fumo induce stress ossidativo e infiammazione cronica compromettendo la funzione dell’endotelio che è una struttura sottile che riveste interamente le arterie:” Numerosi studi hanno dimostrato che il fumo favorisce la progressione della placca aterosclerotica; rende le placche più instabili e predispone la rottura, evento scatenante dell’infarto miocardico”. Il dottor Mallamaci ha spiegato che nel fumo di una sigaretta ci sono settemila sostanze nocive:” Il fumo aumenta la coagulazione del sangue e predispone i nostri vasi a formare un trombo. La nicotina, inoltre, fa aumentare la frequenza del cuore, la pressione sanguigna e incrementa il consumo miocardico di ossigeno”. Analizzando il consumo di alcol dal punto di vista cardiologico, il dottor Mallamaci ha spiegato che il vino contiene molecole potenzialmente benefiche:” Sono i polifenoli, noti per le proprietà antiossidanti. Un bicchiere di vino rosso al giorno riduce i danni vascolari indotti dalla sigaretta”. Il dottor Mallamaci ha ribadito l’importanza di praticare una moderata attività fisica:” Stimola il cuore e fa bene alla salute. In quest’ambito va compreso anche il sesso: gli uomini che hanno una regolare vita sessuale riducono del 45% la possibilità di avere un disturbo cardiaco. Riescono anche a controllare meglio il diabete, il peso, e ad evitare l’obesità. Anche le donne di età compresa tra i 57 e gli 85 anni che praticano sesso difficilmente hanno la pressione alta: anche l’atto di abbracciarsi, di tenersi stretti teneramente, può aiutare a normalizzare lo stato della pressione arteriosa”. Il dottor Natalino Barbato, Pneumologo, già Primario di Pneumologia presso l’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, componente dello Staff Medico dell’Unità Funzionale di Medicina Generale della “Clinica Villa del Sole”, Past President del “Rotary Club Salerno Duomo”, ha raccontato la storia del tabacco che fu scoperto nel 1492 da Colombo:” Viene introdotto per la prima volta in Europa nel 1512. Nel 1572 Caterina de Medici introdusse l’uso del fumo a corte. Nel 1900 furono immesse sul mercato le sigarette. Solo nel 1968 l’O.M. S dichiarò che la sigaretta è uno strumento di morte e che il fumo è la principale causa di mortalità evitabile nel mondo dove sono 5 milioni i decessi causati dal fumo ogni anno: 10mila morti al giorno. 457 persone l’ora. In Italia sono 90mila i decessi annui”. Il dottor Barbato ha illustrato alcuni dati secondo i quali i fumatori hanno iniziato a fumare fra i 14 e i 17 anni:” Un maschio su tre e una donna su 5. Tra i medici Il 41% dei medici fuma e il 26% tra gli insegnati”. Barbato ha spiegato che anche il fumo passivo: sia quello espirato dal fumatore, sia quello della combustione della sigaretta provocano effetti negativi sulla salute:” Negli USA si contano 5000 morti per fumo passivo; in Italia i morti sono 1000. Il fumo fa male perché contiene sostanze dannose per l’organismo: la nicotina, che dà dipendenza ed assuefazione, addirittura più dell’eroina; il monossido di carbonio: con una sigaretta si respirano 20 mg di Co; sostanze irritanti, ossidanti e cancerogene. Il fumo di tabacco è la droga più diffusa al mondo. Ogni sigaretta fumata accorcia la vita di 8 minuti: chi fuma riduce di almeno dieci anni la propria vita”. Tante sono le patologie Fumo – correlate:” Le neoplasie al polmone (85%); alla vescica (50%); alle alte vie aeree; al pancreas. Il fumo aumenta il rischio di cardiopatie ischemiche; di patologie respiratorie; dell’aneurisma dell’aorta e di Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva. Riduce inoltre la capacità sessuale, la fertilità, e invecchia precocemente la cute. Le donne fumatrici sono maggiormente esposte al cancro del collo dell’utero; sono meno feconde ed entrano in menopausa due anni prima”. Il dottor Antonio Brando, Medico Chirurgo, Specialista in Urologia, Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, Past President del “Rotary Club Salerno Est” e Past Governor del “Distretto Rotary 2101”, ha spiegato che sei uomini su dieci non vanno dall’urologo:” L’uomo purtroppo si racconta solo dall’ombelico in su e spesso non comprende quanto sia importante incontrare l’urologo: significa tutelare la salute maschile a 360 gradi, soprattutto per i giovani che attraverso gli insegnamenti di stili di vita corretti possono tutelare la loro fertilità. È possibile anticipare i problemi e affrontarli in modo serio”. Il dottor Brando ha ricordato che il tumore della prostata è il cancro più diffuso tra gli uomini in Italia:” È un big killer della salute maschile: oggi ci sono più diagnosi perché c’è più prevenzione e attenzione. Nel 2024 ci sono stati 40.192 casi di tumore della prostata”. Il dottor Brando ha spiegato che la disfunzione erettile non è la conseguenza inevitabile dell’invecchiamento, ma è causata da diversi fattori: cardiovascolari, ormonali, neurologici, psicosessuali e dallo stile di vita. Sicuramente fumo, alcol, droga e farmaci sono tra gli elementi che possono creare disagi importanti”. La dottoressa Ornella Piazza, Professore Ordinario in Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università di Salerno, Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione del Dipartimento Cardio Toraco Vascolare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, ha parlato dei danni provocati dall’assunzione di alcol, soprattutto nei giovani:” A causa del cosiddetto “Binge drinking” (abbuffata alcolica) ci sono circa 39mila accessi di giovani al pronto soccorso e il 10% sono ragazzini al di sotto dei 14 anni. L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un report nel 2023 secondo cui 7,7 milioni di italiani di età superiore agli 11 anni, nel 2021, ha assunto quantità di alcol tale da esporre la propria salute a rischio: 20% degli uomini e l’8,7 % delle donne. I giovani sono considerati fortemente a rischio. L’assunzione di alcol può provocare danni cerebrali, ipertensione, ictus, infarto, depressione, psicosi, disturbi del comportamento alimentare, epatite, cirrosi, tumori dell’apparato digerente, calo della libido, infertilità, impotenza”. La dottoressa Piazza ha raccomandato di non bere alcol o di berne il meno possibile:” Il Ministero della Salute raccomanda di non superare mai le quantità definite a più basso rischio: due unità alcoliche al giorno per gli uomini, una se si hanno più di 65 anni, e una unità alcolica al giorno per le donne. Zero unità di alcol sotto i 18 anni. Sconsigliato sino ai 25 anni. Una unità alcolica corrisponde a 12 grammi di alcol puro ed equivale ad un bicchiere di vino di 125 ml a 12 gradi”. La dottoressa Piazza ha spiegato che l’effetto cancerogeno dell’alcol è correlato non solo alla quantità, ma anche alla frequenza:” 10grammi al giorno di alcol puro (meno di 1 unità alcolica) aumentano del 9% sino al 25% il rischio di alcuni tipi di tumore. In particolare l’alcol è considerato un fattore di rischio per lo sviluppo delle neoplasie del cavo orale, della faringe e della laringe, dell’esofago, dello stomaco, del colon – retto, del fegato, della colecisti, del pancreas e anche del seno. Per la prevenzione del cancro non bere è la scelta migliore perché non esistono quantità sicure di consumo di alcolici”. Durante la serata è stato presentato dal socio e Past President Vincenzo Abate il nuovo socio del Club, il dottor Andrea Roscia. Il Past Governor Antonio Brando ha consegnato la “Paul Harris” al socio rotariano Maurizio Fasano. Sono intervenute per un saluto la Presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo”, Federica Romano e l ’Assistente del Governatore, Maria Luisa De Leo, che ha portato i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo. Presentate dal Prefetto Giuseppe Cimmino le autorità rotariane e lionistiche presenti: il Past Governor e Presidente della Commissione Distrettuale per l’Effettivo, Marcello Fasano; il Presidente del “Rotary Club Capri”, Giammarino Stanislao; il Past Governor del Distretto Lions 108YA Paolo Gattola. Presenti inoltre: la dottoressa Antonella Maisto, Direttore Medico di Presidio dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e Responsabile U.O.S.D. Formazione del Polo Universitario e Polo Didattico, e il Direttore del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno il Maestro Fulvio Artiano. Aniello Palumbo.

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