Mille bolle blu, Nicky Nicolai Quartet in Sala Pasolini venerdì 10

Venerdì 10 aprile alle ore 21, la rassegna IL COLORE DEI SUONI ospita Mille bolle blu, il nuovo concerto del Nicky Nicolai Quartet, un viaggio musicale che reinterpreta con freschezza e ironia alcuni successi della canzone italiana.

Artista dalla vocalità camaleontica e dalla presenza scenica magnetica, Nicky Nicolai è una delle interpreti più originali del panorama italiano.

La sua carriera si distingue per la capacità di attraversare generi diversi – dal jazz al pop, dal teatro musicale alla canzone d’autore – costruendo un linguaggio personale, teatrale e profondamente comunicativo.

Tra le tappe più significative del suo percorso: il successo al Festival di Sanremo, dove ha conquistato pubblico e critica con brani che hanno messo in luce la sua versatilità e la sua ironia; la collaborazione artistica con il sassofonista Stefano Di Battista, compagno di vita e di scena con cui condivide progetti discografici e tournée; le esperienze nel cinema e nel doppiaggio, che hanno arricchito la sua capacità narrativa e la sua sensibilità interpretativa; le numerose partecipazioni televisive, dove si è distinta per eleganza, energia e una naturale attitudine alla comunicazione.

La sua voce è un ponte tra mondi: colta e popolare, raffinata e giocosa, sempre riconoscibile.

Mille bolle blu è un omaggio alla leggerezza intelligente della canzone italiana. Brani iconici vengono trasformati in piccoli quadri sonori, tra swing, improvvisazione e colori timbrici che rinnovano l’ascolto senza tradire la memoria.

Accanto alla Nicolai, tre musicisti di grande sensibilità e solidità artistica: Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al basso elettrico, Luigi Del Prete alla batteria.

Andrea Rea, pianista tra i più apprezzati della scena jazz italiana, unisce eleganza, tecnica e un gusto melodico che dialoga perfettamente con la vocalità della Nicolai. Attivo in numerosi progetti nazionali e internazionali, porta nel quartetto una tavolozza armonica ricca e contemporanea.

Daniele Sorrentino, musicista versatile e creativo, è capace di passare con naturalezza dal groove più incisivo alle atmosfere più intime. La sua esperienza in ambito jazz, pop e teatrale lo rende un punto di equilibrio ritmico e timbrico all’interno dell’ensemble.

Luigi Del Prete è un batterista energico, preciso e sensibile, con una lunga esperienza in formazioni jazz e pop. Il suo drumming sostiene e illumina il racconto musicale, alternando delicatezza e potenza con grande musicalità.

Questa seconda parte della quarta edizione de Il colore dei suoni, progetto artistico del Teatro Pubblico Campano curato da Giuseppe Zinicola con la collaborazione di Franco Tiano, si concluderà il 25 aprile alle ore 21 con il Little Albert trio.

Posto unico 15 euro. Biglietti in vendita su Vivaticket o presso il Teatro Verdi di Salerno. Info al numero 089662141 (feriali dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00).

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Mille bolle blu SCALETTA CONCERTO

Tutto passa – Nicki Nicolai

Che mistero – Lucarelli/Marino

Più sole – Jovanotti/Di Battista

Dall’inizio dei finali – Panella/Di Battista

Ancora – Migliacci/Mattone

Non gioco più – Ferro/Lerici

4 Marzo – Dalla

E se domani – Rossi/Calabrese

Se stassera sono qui – Mogol/Tenco

Conversazione – Amadori/Canfora

Piazza Grande – Dalla

Variante di canzone – De luca/Di Battista

Disperato erotico stomp – Dalla

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