Marracash live al Pala Sele di Eboli

Dopo aver riscritto le regole dello spettacolo dal vivo e conquistato gli stadi la scorsa estate, MARRACASH torna stasera live con MARRA PALAZZI25, la nuova tournée nei principali palasport italiani che parte dal PalaSele di Eboli già sold out.

Le dieci date, di cui otto sold out, rappresentano l’ultima occasione del 2025 per assistere ad un live del King del Rap, a coronamento di un anno straordinario che lo ha consacrato come primo rapper italiano a esibirsi in un tour negli stadi.

MARRA PALAZZI25, prodotto da Friends & Partners, rappresenta la naturale prosecuzione del tour trionfale negli stadi andato in scena nell’estate del 2025, accompagnato da un impiego di mezzi tecnologici e creativi mai visti prima per un tour di un artista italiano negli stadi e che ha registrato quasi 300.000 spettatori. Un live magistrale, totalmente inedito e unico nel suo genere: un’esperienza immersiva su più livelli, che i fan potranno vivere in una nuova dimensione live.

Dopo aver finalmente ricongiunto Fabio e Marracash – in lotta durante il MARRA STADI25 – lo show sviluppa un racconto suddiviso in sei capitoli intorno a queste due identità, attraverso il repertorio dei suoi più grandi e recenti successi che compongono la Trilogia: “Persona” (nove dischi di platino, 2019), “Noi, Loro, Gli Altri” (sette dischi di platino, 2021) ed “È Finita La Pace” (doppio disco di platino, 2024). Il filo narrativo include alcune incursioni di brani esterni alla Trilogia, componendo una scaletta che si sviluppa come un vero e proprio racconto.

La Trilogia di Marracash, protagonista della scaletta del tour, ha segnato profondamente la scena musicale, lasciando un’impronta narrativa duratura. La sua rilevanza è confermata dalla straordinaria permanenza dei suoi dischi e singoli nelle classifiche FIMI: ad oggi, tutti gli album della Trilogia occupano le prime 40 posizioni della classifica FIMI degli album.

«MARRA PALAZZI25 conclude un anno straordinario: dopo il tour negli stadi e ora con il tour nei palasport, chiudo la Trilogia con un libro e la ristampa dei tre dischi che la compongono. Questo viaggio non è stato non solo un percorso artistico, ma anche profondamente personale, dove ho avuto modo di conoscermi meglio, capire chi sono e cosa è importante per me. Dopo il MARRA STADI25, in cui Fabio e Marracash si sono finalmente ricongiunti, nei palazzetti porterò uno show pensato per essere ancora più vicino al mio pubblico: una grande festa costruita per essere vissuta insieme, in cui potrò godermi personalmente ogni canzone insieme a chi ha condiviso con me questo viaggio.» -Marracash-

La produzione dello show, creata dal team tutto italiano di Ombra – studio basato a Londra – con la direzione artistica di Lorenzo De Pascalis e Giulia De Paoli, ha segnato un’evoluzione rispetto al già imbattibile Marrageddon. Il tour nei palasport infatti raccoglie l’eredità del tour epocale MARRA STADI25 e del successo di Marrageddon, due capitoli con cui Marracash ha ridefinito le regole dello spettacolo dal vivo, alzando ancora una volta l’asticella del live italiano.

A completare lo show, un corpo di ballo con dieci ballerini diretto dai coreografi Carlos Kahunga Kamizele e Ricky Benetazzo, una band dal vivo composta da quattro elementi e una serie di performer e personaggi scenici che si alterneranno sul palco, mentre sullo sfondo domineranno 3 imponenti robot alti dai tre ai sei metri, per un impatto visivo e narrativo straordinario. E, naturalmente, la presenza di MIND Industries, un’entità creata appositamente e incaricata del “Monitoraggio Interiore per la Neutralizzazione del Distacco”. Sul palco, un allestimento materico e immersivo ed effetti speciali sorprendenti.

La carriera di Marracash è un susseguirsi di successi in ogni aspetto artistico. Si contano infatti 130 dischi di platino, 33 dischi d’oro, la vittoria della Targa Tenco 2022 con “NOI, LORO, GLI ALTRI” per la categoria miglior disco in assoluto, la creazione del primo festival rap italiano, il MARRAGEDDON, evento spartiacque per la scena nel settembre 2023 a Milano e Napoli e il primo tour negli stadi per un rapper italiano, il MARRA STADI25.

Dopo la data di oggi 28 novembre, a Eboli, che ha registrato il tutto esaurito, il tour proseguirà il 1 dicembre all’Unipol Arena di Bologna (SOLD OUT), il 4 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze (SOLD OUT), l’8 (SOLD OUT), il 9 (SOLD OUT) e il 10 dicembre all’Unipol Forum di Milano, il 12 (SOLD OUT) e il 13 dicembre (SOLD OUT) al Palazzo dello Sport di Roma, il 17 dicembre alla Kioene Arena di Padova (SOLD OUT) e si concluderà il 20 dicembre all’Inalpi Arena di Torino. Info e ultimi biglietti disponibili: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

Sarà la prima volta che il “King del Rap”, per citare uno dei suoi album di successo, si esibirà a Eboli, come sarà la prima volta anche per Annalisa che con il “Ma noi siamo fuoco. CAPITOLO I” della sua nuova narrazione arriverà martedì 2 dicembre, ultimo appuntamento del programma live 2025 al PalaSele di Eboli a cura di Anni 60 produzioni. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

