Verso il primo forno sociale nel Vallo di Diano

Un passo importante per le politiche sociali e per il futuro del territorio: il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) ha ufficializzato l’acquisto di un immobile comunale in Piazza De Marco a Pertosa, con l’obiettivo di realizzare un progetto innovativo di inclusione lavorativa per persone con disabilità. La firma dell’atto, avvenuta nei giorni scorsi, apre la strada alla possibile nascita del primo “Forno Sociale” del Vallo di Diano, un luogo che il Consorzio intende sviluppare mettendo insieme attività economica, turismo e responsabilità sociale.

L’idea, ispirata alle buone pratiche nazionali come PizzAut ma “pensata su misura” per il territorio, punta a creare una attività economico-imprenditoriale a sfondo sociale, capace di offrire dignità lavorativa, autonomia e un percorso stabile a ragazzi che oggi frequentano i centri diurni. Il nuovo spazio si trova in una posizione strategica: accanto al Museo Speleo-Archeologico MIdA e a pochi passi dalle Grotte di Pertosa-Auletta, uno dei più importanti attrattori turistici della Campania con circa 70.000 visitatori all’anno.

Il progetto – che nelle prossime settimane sarà messo a bando tramite manifestazione di interesse – prevede la collaborazione con cooperative sociali o realtà imprenditoriali del territorio, che potranno gestire il locale sviluppando attività quali panificazione, piccola rosticceria, laboratori didattici, degustazioni di prodotti tradizionali e produzioni tipiche come la pizza piena di Pertosa, biscotti o altre specialità locali.

All’atto della firma, insieme al Notaio Dr. Nicola Guerriero, erano presenti tra gli altri il presidente del Consorzio Sociale S10 Michele Di Candia, il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito, il sindaco di Pertosa e membro del CDA del Consorzio Domenico Barba e il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Pertosa Gerardo Curcio.

“Questa iniziativa -dichiara il Presidente Michele Di Candia– è molto importante per il territorio: significa che i Comuni iniziano a ragionare in modo nuovo sulle politiche sociali, costruendo strutture che fanno riferimento diretto al Consorzio. L’acquisto dell’immobile rappresenta un investimento strategico: un punto di partenza per progetti futuri che rafforzeranno la presenza del Consorzio sia a nord che a sud del Vallo di Diano”.

Dal punto di vista tecnico, il progetto è stato seguito dal Direttore del Consorzio, Antonio Florio, che sottolinea la visione inclusiva: “L’immobile sarà dedicato a un’iniziativa di inclusione sociale che coinvolgerà ragazzi con disabilità in un ambiente produttivo, accogliente e sostenibile. Si sta pensando, in questa ottica, a diversificare l’offerta da parte delle persone speciali. L’obiettivo è creare un luogo capace di dialogare con il turismo e con la comunità, valorizzando competenze, creatività e percorsi di autonomia”.

Grande la soddisfazione del Sindaco di Pertosa, Domenico Barba, che ha creduto sin dall’inizio nel progetto: “Abbiamo scelto di destinare questo immobile al Consorzio perché crediamo in una visione di sviluppo capace di unire economia e valore sociale. Pertosa è un Comune con un grande potenziale turistico, e questo progetto può diventare un vero fiore all’occhiello del territorio: un luogo in cui i nostri ragazzi, con le loro capacità, possano trovare un ruolo, una funzione e una dignità lavorativa”.

Il progetto del “Forno Sociale”, ancora in fase di definizione, rappresenta un nuovo segnale di collaborazione istituzionale, innovazione sociale e inclusione attiva, con l’ambizione di diventare un modello capace di coniugare tradizione, accoglienza, turismo e sviluppo locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...