Il teatro di Plauto attualizzato ai giorni nostri, webinar martedì 1 a cura di Veliateatro.

iniziativa congiunta di VeliaTeatro Festival, XXIV edizione Fondazione Alario per Elea Velia e SFI – Società Filosofica Nazionale. La rassegna, in programma dalla primavera fino al prossimo Natale, abbraccia un ampio ventaglio di temi, autori e generi trattati, con lo scopo di affrontare con taglio scientifico/divulgativo e in una prospettiva comparatistica contenuti fondamentali della cultura classica e del teatro antico. L’iniziativa è anche occasione di aggiornamento professionale per i docenti: i seminari sono, infatti, accreditati sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR (codice 55773). La partecipazione è gratuita. REGISTRAZIONE GRATUITA ONLINE I CLASSICI SUL PALCOSCENICO DELLA CONTEMPORANEITÀ. PLAUTO prof. Roberto Danese (UNIURB) 1 giugno 2021, 16:30-18:00