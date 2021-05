Europa: un classico della Memoria, venerdì 4 ultimo seminario del Modulo Jean MOnnet.

Il prossimo 4 giugno 2021, a partire dalle ore 11 su piattaforma Teams, si terrà il terzo e ultimo Seminario del Ciclo di seminari “Europa, cultura e memorie condivise”, dal titolo “Europa: un classico della Memoria”, con Lorenzo Migliorati (Università di Verona).

Lorenzo Migliorati è professore associato di Sociologia dei processi culturali presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’università di Verona. I suoi interessi di ricerca concernono prevalentemente i processi di costruzione della memoria collettiva, gli studi di comunità e la teoria sociale.

I seminari “Europa, cultura e memorie condivise” sono organizzati nell’ambito delle attività del Modulo Jean Monnet “European Culture and Memories: EU’s Strategies and Policy Developments” (EuCuMe), di cui è Coordinatore il Prof. Dario Verderame. Il Modulo Jean Monnet è cofinanziato dall’Unione Europea per il triennio 2018-2021, nell’ambito del Programma “Erasmus Plus – Jean Monnet Activities”.

Il Modulo Jean Monnet EuCuMe è organizzato dal Center for European Studies (www.centrostudieuropei.it), attivo presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DiSPS) dell’Ateneo. Gli obiettivi del Modulo sono incoraggiare e promuovere la conoscenza della dimensione culturale sottesa a una costituenda società europea, da una prospettiva sociologica. In particolare, EuCuMe si concentra su due processi di particolare interesse: la costruzione di una sfera pubblica culturale attraverso le politiche promosse dall’Unione Europea (EU Cultural Policies) e la costruzione di una memoria pubblica europea (EU Politics of Remembrance).

L’incontro si terrà tramite MS Teams, dalle ore 11.00 alle 13.00.

L’aver partecipato a tutti e tre i seminari dà diritto al rilascio di un Attestato.

Per partecipare, scrivere a dverderame@unisa.it