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Mediterraneo Video Festival, le opere in concorso

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Dal 10 al 13 settembre 2026 si terrà la 29esima edizione del Mediterraneo Video Festival. Anche quest’anno, il concorso internazionale sarà diviso in due categorie: Lungometraggi / Feature Films e Cortometraggi / Short Films.
I film in concorso provengono da tutto il mondo e trattano tematiche differenti; unico minimo comune denominatore è il linguaggio del documentario con cui i registi hanno scelto di raccontare il mondo che ci circonda.
Selezione ufficiale
 
Lungometraggi / Feature Films
 
Caprilegio di Margherita Laterza e Rosa Maietta, Italia;
Fiume o morte! di Igor Bezinović, Croazia,Italia, Slovenia;
L’estate dell’orsa maggiore di Andrea D’Ambrosio, Italia;
Domani. Il Viaggio di Maysoon Majidi di Vincenzo Caricari, Barbara Di Fabio, Italia;
Fora Pal Mont. I passi rimasti di Lorena Trevisan e Michele Pastrello, Italia.
Cortometraggi / Short Films
 
Magic (1981-2025) di Yuri Kuzin, Russia;
El ressò de la mirada di Carles Bover, Spagna;
Fabbrica di Paolo Pisanelli, Italia;
Dear Silvestro di Nico Cirasola, Italia.

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