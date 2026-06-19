Mediterraneo Video Festival, le opere in concorso

Dal 10 al 13 settembre 2026 si terrà la 29esima edizione del Mediterraneo Video Festival. Anche quest’anno, il concorso internazionale sarà diviso in due categorie: Lungometraggi / Feature Films e Cortometraggi / Short Films.
I film in concorso provengono da tutto il mondo e trattano tematiche differenti; unico minimo comune denominatore è il linguaggio del documentario con cui i registi hanno scelto di raccontare il mondo che ci circonda.
Selezione ufficiale
Lungometraggi / Feature Films
Caprilegio di Margherita Laterza e Rosa Maietta, Italia;
Fiume o morte! di Igor Bezinović, Croazia,Italia, Slovenia;
L’estate dell’orsa maggiore di Andrea D’Ambrosio, Italia;
Domani. Il Viaggio di Maysoon Majidi di Vincenzo Caricari, Barbara Di Fabio, Italia;
Fora Pal Mont. I passi rimasti di Lorena Trevisan e Michele Pastrello, Italia.
Cortometraggi / Short Films
Magic (1981-2025) di Yuri Kuzin, Russia;
El ressò de la mirada di Carles Bover, Spagna;
Fabbrica di Paolo Pisanelli, Italia;
Dear Silvestro di Nico Cirasola, Italia.