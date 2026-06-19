Il quindicenne Emanuele Lambiase è il nuovo presidente del “Club Interact Salerno Est “il sodalizio composto da giovani rotariani aventi un’età compresa tra i 12 e i 18 anni. Iscritto al secondo anno del “Liceo Scientifico Francesco Severi” di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Barbara Figliolia, Emanuele, emozionato, ha ricevuto il collare dal presidente uscente, Francesco Giordano, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi presso lo storico “Bar Umberto” di Via Roma. Il neopresidente Lambiase, continuerà i progetti che caratterizzano il Club e altri ne proporrà:” Una delle Vie d’Azione del Rotary è quella dell’amicizia. Sicuramente mi piacerebbe proporre iniziative che coinvolgano tutti i soci: favorendo l’aggregazione, il dialogo e, soprattutto, che incrementino l’amicizia tra tutti i componenti della squadra interactiana. Anche quest’anno organizzeremo una tombolata ed altre iniziative per raccogliere fondi che ci consentiranno di fornire giochi e anche dei sussidi didattici ai piccoli pazienti del Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, diretto dal dottor Umberto Ferrentino, e del Reparto di Pediatria, diretto dalla dottoressa Carolina Mauro. Naturalmente cercheremo di aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto; interagiremo con i nostri amici del “Rotaract Club Salerno Est” e con i soci rotariani del nostro Club padrino”. Il presidente uscente Francesco Giordano ha ricordato i vari progetti realizzati durante il suo anno di presidenza:” È stato un anno ricco di emozioni. Nel mese di luglio abbiamo portato un sorriso nei reparti pediatrici dell’Ospedale di Salerno attraverso la consegna di fumetti e libri per bambini insieme agli amici dell’Associazione Sportiva “Arechi Rugby” di cui fanno parte anche alcuni soci Interact compreso me che gioco nel ruolo di pilone destro del pacchetto di mischia. Le regole e i valori del rugby sono valide anche per i giovani interactiani. Abbiamo anche cercato di promuovere lo sport tra i nostri soci e varie altre attività di service per raccogliere fondi a favore della campagna “End Polio Now”. A ricordare il motto del nuovo Presidente Internazionale del Rotary, il nigeriano Olayinka H. Babalola: “Creiamo un impatto duraturo” è stato l’avvocato Vincenzo Cestaro che anche quest’anno, per il terzo anno, ricoprirà il ruolo di Delegato Distrettuale Rotary per l’Interact:” Sono stato riconfermato dal Governatore Peppe Nardini che ringrazio per la fiducia accordatami. In questo nuovo anno sociale cercheremo di confermare i successi ottenuti in quest’anno rotariano: con più di trenta giovani dell’Interact del “Distretto 2101” siamo stati all’Assemblea Nazionale dell’Interact che si è tenuta a Torino. Siamo stati premiati come secondo Distretto più numeroso che ha partecipato a questo grande evento al quale erano presenti tutti i giovani interactiani dei Distretti d’Italia. In questa assemblea è stata sottolineata l’importanza della formazione rotariana che potrà consentire a questi ragazzi di diventare dei veri leader. Noi rotariani li aiuteremo a crescere anche attraverso la realizzazione di progetti utili per le comunità di appartenenza”. Il “Rotary Club Salerno Est”, Club padrino, ha sempre sostenuto le iniziative del “Club Interact Salerno Est” come ha spiegato il Presidente Ermanno Lambiase: “L’Interact è una componente fondamentale della famiglia rotariana: tutti cresciamo insieme e i ragazzi dell’Interact rappresentano la parte dinamica, esplosiva di questa famiglia. Ci coinvolgono con il loro entusiasmo, con la loro gioia e con la loro allegria. Abbiamo sempre lavorato in sinergia. I giovani soci dell’Interact rappresentano una perla del nostro Club: questi ragazzi hanno uno spirito associativo innato, il nostro compito è quello di stargli accanto e dare loro tutto il nostro aiuto e trasmettergli la nostra esperienza. L’obiettivo è unico per entrambi i sodalizi: quello di “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. La Presidente Incoming del “Rotary Club Salerno Est” Valentina Dell’Acqua, sarà un punto di riferimento per i giovani interactiani:” Noi del Club Rotary padrino teniamo molto ai nostri giovani rotariani ai quali cerchiamo di trasmettere i valori rotariani. I giovani dell’Interact sono la nostra linfa vitale, rappresentano il futuro del Rotary: noi saremo sempre al loro fianco. Proporremo dei Service attraverso i quali anche i ragazzi possano esprimersi e trovare nella condivisione le loro giuste motivazioni”. La Presidente del “Rotaract Club Salerno Est” Emmanuela Vastola ha già in programma la realizzazione di alcuni progetti con i giovani interactiani. creerà delle occasioni di collaborazione con i giovani soci dell’Interact: “Una delle prime iniziative che organizzeremo a settembre, in interclub con l’Interact, sarà il “Festival dello Sport”. Sicuramente tante altre saranno le occasioni di incontro, a cominciare dalle assemblee nel corso delle quali decidiamo gli eventi da organizzare alle quali potrà partecipare il Presidente Il presidente Lambiase per dare il suo contributo di idee”. Il presidente Lambiase ha presentato la sua che sarà composta dal Past President Francesco Giordano e dai soci: Federico Barone, Antonio Belladonna, Maria Teresa Buonomenna; Alessandro Fortunato, Giulia Iennaco; Beatrice Lalia, Costanza, Lucio Milione. Aniello Palumbo