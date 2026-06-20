Scooter contro auto, muore 15enne

Un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì lungo corso Garibaldi è costato la vita a un 15enne salernitano. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un giovane maggiorenne quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo ha impattato contro un’autovettura.

L’urto è stato violentissimo. I due giovani sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale di Salerno. Per il 15enne, però, nonostante i tentativi dei sanitari, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo il ricovero.

L’altro ragazzo è in prognosi riservata

Il conducente dello scooter, rimasto gravemente ferito, è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente dal personale medico.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente attraverso rilievi, testimonianze e l’analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire responsabilità e cause dell’impatto.