Il ricordo di Bruno Pesaola al Teatro del Giullare

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Venerdì 21 novembre, ore 20.30 al Teatro del Giullare di Salerno, nel centenario della nascita di Bruno Pesaola, il leggendario Petisso, il Tam Tam DigiFest e l’Associazione Figurine Forever celebrano la sua figura con un evento speciale che unisce memoria sportiva e narrazione cinematografica.

La serata prevede la presentazione della figurina solidale Celebrative Sticker #163, dedicata a Pesaola, realizzata in edizione limitata da Figurine Forever e disponibile esclusivamente per il pubblico presente.

Le copie numerate sono 240, come le partite disputate dal Petisso con la maglia del Napoli: un omaggio simbolico e affettuoso per i collezionisti e gli appassionati. La figurina sarà disponibile in due versioni, che ritraggono Pesaola come giocatore e come allenatore.

Alla presentazione seguirà la proiezione del docufilm “Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli”, diretto da Giulio Gargia, che sarà presente in sala. Il film vede tra i protagonisti Patrizio Rispo e Zap Mangusta (Diego Pesaola, figlio del Petisso), nel ruolo di Maradona.

Il docufilm, con ironia e poesia, immagina un inedito derby spirituale tra due icone di Napoli – Maradona e San Gennaro – impegnate in una sfida surreale per stabilire chi sia il vero riferimento della città. Attraverso un linguaggio che mescola animazione, cronaca e fiction, l’opera ripercorre 35 anni di storia napoletana, dal post-terremoto a oggi, grazie alle testimonianze di Luigi De Magistris, Maurizio De Giovanni, Roberto Saviano, dell’antropologo Marino Niola, della giornalista Conchita Sannino e di Don Luigi Calemme, parroco del Rione Sanità. Il film intreccia episodi e micronarrazioni sorprendenti, come la nascita del Museo del Pibe de Oro e il “miracolo” di Largo Maradona, offrendo uno sguardo originale sulle metamorfosi sociali e culturali della città.

All’ingresso sarà inoltre possibile scoprire e acquistare altre figurine solidali dedicate a Napoli e ai suoi protagonisti, tra cui Bud Spencer, Giancarlo Siani, Giuseppe Salvia, Ciro Colonna e Mario Paciolla.

Evento realizzato nell’ambito del Tam Tam DigiFest, organizzato dalla Cooperativa Tam Tam.

Ingresso: 5 euro

