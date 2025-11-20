Vita in Famiglia, convegno all’Hotel Mediterranea venerdì 21

Le dinamiche interne alle famiglie e il ruolo di madre e padre nell’educazione dei figli sono il tema del convegno VITA in FAMIGLIA, che si terrà venerdì 21 novembre 2025, dalle ore 9:00, all’ Hotel Mediterranea di Salerno.

Organizzato dal Centro per la VITA “Il Pellicano” e dalla Coop. Sociale “La Tavola Rotonda”, l’evento è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania e riconosce 5 crediti formativi.

Faranno gli onori di casa, la prof.ssa Dina Luciano, presidente del CAV “Il Pellicano”, e la dott.ssa Andreina Bernabò, coordinatrice dello Sportello Salerno Prossimità, che modererà i lavori.

I relatori saranno:

  • Il dott. Roberto Marchesini, psicoterapeuta, autore di numerosi saggi di psicologia e sulle relazioni tra genitori e figli di fronte agli interrogativi posti dall’attuale momento culturale;

  • Il dott. Giovan Francesco Fiore, presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, osservatorio privilegiato dell’attività di “genitorialità sociale” e sull’accoglienza dei minori in difficoltà;

  • Don Pietro Rescigno, presidente del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Salerno, che descriverà l’esperienza pluridecennale del CAV “Il Pellicano” nella difesa della famiglia di fronte alle sfide dell’accoglienza della vita.

Il Convegno è rivolto agli Assistenti Sociali, agli Insegnanti, agli Operatori Sociali, al mondo del Volontariato e a chiunque sia impegnato in attività socio-educative e nella tutela della famiglia e dei minori.

Gli Assistenti Sociali, per acquisire i 5 crediti formativi, possono iscriversi online al Convegno sul sito www.salernoprossimita.it oppure inviando una email a segreteria@salernoprossimita.it, o ancora registrandosi nel salone dell’Hotel Mediterranea, presso la segreteria del Convegno dalle ore 8:30 di venerdì 21 novembre.

