I commenti dei “Salernitani DOC” e “Salernitani di Adozione” premiati al Comune di Salerno.

“Salernitani DOC”, giunta alla XVII edizione, è sicuramente una delle manifestazioni più attese dai cittadini salernitani. Un evento che suscita grande interesse e partecipazione popolare, ideato e curato dal simpaticissimo e vulcanico Massimo Staglioli, Presidente dell’Associazione “Salernitani DOC” e Vicepresidente Provinciale del “Movimento Cristiano Lavoratori” che si occupa di solidarietà e di promozione sociale. Anche quest’anno il “Salone dei Marmi” del Comune di Salerno era gremito da oltre trecento persone tra le quali vi erano i centoventi “salernitani veraci”, che con orgoglio hanno saputo identificarsi con la loro terra d’origine: professionisti, imprenditori, medici, giudici, avvocati, colonnelli, generali, giornalisti, sacerdoti, atleti, operatori del sociale, casalinghe e operai, uniti da un forte sentimento d’amore e di appartenenza alla loro città, che onorano quotidianamente con il loro lavoro, spesso rimanendo nell’ombra, senza aspettarsi nulla in cambio. Premiati anche ventidue “Salernitani di Adozione”, cittadini salernitani che pur vivendo fuori dalla nostra città l’hanno sempre amata, conservando il legame con le loro radici. Ad aprire la manifestazione è stata l’orchestra sinfonica dell’Istituto Comprensivo “Monterisi – Don Milani di Salerno, diretta dal professor Giuseppe Scala, che ha eseguito l’Inno di Mameli e l’Inno alla Gioia. I componenti dell’orchestra dell’Istituto diretto dalla Dirigente Scolastica, la professoressa Vitalba Casadio, che è stata nominata “Salernitano DOC”, sono stati coordinati dai professori di strumento musicale: Lia Merlino, Giuseppe Plaitano, Nicola Faiella, Nicola De Giacomo, Antonio Vitale e Raffaele Del Regno. Il Presidente Staglioli, salernitano da sette generazioni, ha premiato alcuni dei “Salernitani DOC” e dei “Salernitani d’Adozione” che sono stati annunciati dalle giornaliste: Francesca De Simone, Carla Polverino, Olga Sammauro e Brigida Vicinanza, con la collaborazione dell’avvocato Laura Ruocco, della dottoressa Laura La Manna e del Vicepresidente Mario Pacifico. All’inizio della manifestazione Massimo Staglioli ha proposto un momento di silenzio e preghiera dedicato alle vittime dell’alluvione del 1954 e ai tre carabinieri morti nell’esplosione di una cascina nel veronese. Il Vescovo Andrea Bellandi, già premiato come “Salernitano di Adozione”, ha sottolineato l’importanza della manifestazione:” In questa sala è rappresentata la forza, anche morale, della città. L’augurio è che ognuno di noi possa dare il proprio contributo affinché il futuro sia all’insegna della pace e della solidarietà”. Prima delle premiazioni sono intervenuti, moderati dal giornalista Nicola Castorino: il Sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli che ha ricordato la storia del “Salone dei Marmi”:” Salerno per breve tempo è stata Capitale d’Italia e questo Salone ospitò, nel 1944, la prima riunione del Governo di Unità Nazionale”. Il Sindaco ha apprezzato ancora una volta la manifestazione organizzata da Massimo Staglioli:” Una iniziativa ricca di suggestioni e di valori che rinsalda i legami tra i salernitani di questa città che sono leali e propostivi: orgogliosi e fieri di essere salernitani”; il Presidente Massimo Staglioli, emozionato, ha ringraziato tutti i cittadini salernitani, le autorità presenti, i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione, e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento tra i quali il dottor Giuliano Califano, Governatore della “Misericordia di Salerno” per aver messo a disposizione della manifestazione un’ambulanza con operatori sanitari e gli alunni dell’Istituto Alberghiero “Roberto Virtuoso” di Salerno, diretto dal Dirigente Scolastico Claudio Naddeo, che hanno dato il loro apporto alla manifestazione. Staglioli ha ricordato come nacque l’idea di organizzare il premio: “Sono trascorsi diciassette anni da quando , animato dall’amore per Salerno, decisi di dare vita a questa manifestazione che rende omaggio a chi con impegno, passione e spirito di appartenenza contribuisce ogni giorno a portare alto il nome della città d’Ippocrate in Italia e nel mondo”; l’avvocato Maria Rosaria Pilla, Vicepresidente Nazionale M.C.L e Presidente Provinciale M.C.L, ha sottolineato la grande attenzione riservata a questa manifestazione: “E’ nata sotto l’egida del Movimento Cristiano Lavoratori e si è sempre più radicata sul territorio e tra la gente. È un segno di appartenenza al territorio, di memoria, ma anche di futuro: riporta l’attenzione sulla centralità dell’uomo e della dignità del lavoro. Essere “Salernitano DOC” significa non perdere mai il sapore della vita, il gusto dell’impegno, il coraggio della fede; significa essere costruttori di speranza e di futuro”; il Cavaliere Alfonso Luzzi, Presidente Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, ha sottolineato l’importanza della manifestazione dei “Salernitani DOC”:” Tra le tante iniziative che svolgiamo c’è anche quella ricreativa che i nostri Circoli svolgono sul territorio. Questa manifestazione è diventata ormai una tappa istituzionale della nostra vita associativa”. Il Presidente Luzzi, insieme alla Vicepresidente Nazionale Rosaria Pilla, ha donato una targa a Massimo Staglioli “per il suo impegno sociale svolto con passione e profonda sensibilità umana in oltre cinquant’anni di vita associativa nel MCL”. L’evento è stato impreziosito dalla violinista Monica Pezzano che ha eseguito, tra gli altri, il brano “Abbracciame” di Andrea Sannino. La violinista salernitana è stata premiata da Roberto Casella, del Consiglio Direttivo dei “Salernitani DOC”. A ricevere la pergamena attestante la “Salernitanità D’Origine Controllata” dalle mani delle autorità presenti sono stati: il Presidente di Confindustria Antonello Sada, Presidente della holding del “Gruppo Sada Partecipazioni” e della “Antonio Sada e Figli”, storica azienda leader nel settore degli imballaggi. Il Presidente Sada è nato a Salerno:” In Via Vernieri, di fronte all’Ospedale. Mia madre preferì partorire in casa. Nacqui sul tavolo della cucina. Sono orgoglioso di essere salernitano”. L’imprenditore salernitano, premiato dal Cavaliere Alfonso Luzzi, ha dedicato il premio alla sua famiglia:” Naturalmente anche a mio padre Alfonso e a mia madre Maria Fimiani. A loro devo tutto”. Premiata dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, Raffaele Tarateta, il Colonnello del Corpo dell’Esercito Italiano, l’ingegnere Mariarosaria Dell’Osso, la prima donna in Italia promossa al grado di Colonnello. La Dell’Osso è nata alla “Clinica del Sole”: “Quando sono nata i miei genitori abitavano in Via Torrione, di fronte al “Forte La Carnale”. Fino all’età di tre anni ho abitato lì. Poi ci siamo trasferiti in Via Carmine, dove ho vissuto tutta la mia adolescenza. Dedico il premio a mio marito Gianrico Spinelli, tenente Colonnello dell’Esercito, ai miei figli Daniele e Francesco e ai miei genitori: mia mamma, Raffaella Sica e mio padre Cosimo che è stato sempre la mia guida; il suo sostegno e i suoi insegnamenti sono stati per me determinanti”. Premiato dal Vescovo Bellandi il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, il professore Virgilio D’Antonio:” Sono nato alla “Clinica del Sole”. Dedico il premio alla mia famiglia”. Premiato dall’Onorevole Tino Iannuzzi il dottor Vincenzo Roca, già Questore della nostra città dal 2007 al 2010, che è nato a Salerno:” Nel quartiere Carmine. Mia madre effettuò il parto in casa. Essere premiato nella città in cui si è nati è motivo di grande orgoglio. Dedico il premio alla mia famiglia e ai miei genitori che non ci sono più, Anna e Umberto”. Premiato dal Presidente Massimo Staglioli il Generale di Corpo d’Armata Carabinieri Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale CC “Podgora”, che è nato nel quartiere Pastena:” È un’emozione e un privilegio ricevere questo premio nella mia città, dove torno dopo quarantaquattro anni. Dedico il premio ai miei genitori, Nicola e Filomena, che non ci sono più, e naturalmente alla mia famiglia”. Premiato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Filippo Melchiorre il professor Claudio Naddeo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Trani, Reggente dell’Istituto Alberghiero Virtuoso di Salerno, Rettore dello storico Convitto Nazionale. Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) e Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale degli Istituti Educativi Statali. Il dottor Naddeo è nato al centro di Salerno: “All’Ospedale di Via Vernieri. Dedico questo premio alla mia famiglia, a mia moglie Lucia Fava, ai miei figli Giovanna e Michele e a tutti i miei collaboratori, perché i risultati migliori si ottengono solo grazie allo spirito di squadra”. Premiato dal Professor Gaetano Galderisi il professor Roberto Russo, docente dell’Istituto Alberghiero Virtuoso di Salerno, tra i promotori e responsabili del “Ristorante Didattico del Virtuoso”. Il professor Russo è nato alla “Clinica Tortorella”: “Sono del quartiere Pastena. Dedico il premio ai miei genitori Pasquale e Annamaria”. Premiato dal presidente dell’Ordine dei Commercialisti Agostino Soave, il dottore commercialista e poeta Alfonso Gargano che ha ricevuto tre premi alla carriera, uno nel 2019, uno nel 2020, consegnatogli da Gigi Marzullo, e nel 2021. Le sue poesie sono state pubblicate in numerose antologie. Il dottor Gargano è nato nel centro storico: “I miei genitori abitavano in Via Monti. Sono nato alla “Clinica del Sole”. Dedico il premio alla mia famiglia” ha dichiarato emozionato il poeta Gargano che ha anche dedicato una sua poesia ai “Salernitani DOC”. Premiata dall’onorevole Guido Milanese la dottoressa Anna Maria Caso, già dirigente dell’ACI di Salerno nata nel centro storico: “In Via Duomo. E per me emozionante ricevere questo premio che dedico alla parte femminile della mia famiglia: a mia nonna Porpora”. Premiato dal presidente Massimo Staglioli l’avvocato marittimista Alfonso Mignone, già presidente dell’International Propeller Club di Salerno, scrittore, nato nel centro storico:” Dedico il premio a mio fratello Danilo anche lui “Salernitano DOC”. Premiato dal Cavaliere Alfonso Luzzi il dottor Alessandro Lombardi, Direttore del Terzo Settore del Ministero del Lavoro, una delle figure più autorevoli in Italia delle Politiche Sociali e del “No profit”. Premiato da sua Eccellenza Andrea Bellandi il parroco della Parrocchia “Maria SS. della Medaglia Miracolosa di Salerno, Don Pierluigi Nastri, docente di “Antropologia Teologica e Grazia” presso l’Istituto Teologico Salernitano, che è nato a alla “Clinica del Sole:” Dedico il premio ai miei genitori, Vincenzo ed Ester Pagnotta, a tutta la Comunità parrocchiale e a tutti coloro che portano nel cuore l’orgoglio di essere salernitani”. Premiata dall’Onorevole Antonio D’Alessio, la dottoressa Sara Pantulliano, Chief Excecutive del think tank Odi (Overseas Developement Institute) di Londra, Presidente del gruppo consultivo per il fondo della costruzione della Pace dell’ONU. Premiata dall’Onorevole Guido Milanese la giornalista RAI, Monica Matano che dal 2008 fa parte della redazione sportiva della Rai. Su Rai 2 ha condotto Domenica Sportiva Estate. La giornalista salernitana ha iniziato la sua carriera lavorando presso l’emittente televisiva Lira TV:” Ho iniziato nel 1993, animata da tante speranze, grazie all’editore Raffaele Budetti che mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco e di cimentarmi con una professione che è poi diventata la mia vita. Ritorno sempre volentieri a Salerno che rappresenta il mio luogo dell’anima, delle mie radici, degli affetti veri dove ci sono i miei genitori”. Premiato dall’avvocato Maria Rosaria Pilla, il dottor Pio Russo Questore di Lodi entrato in Polizia di Stato nel 1989. Premiata la dottoressa Antonietta Barone, Funzionario Responsabile del CPI, (Centro Per l’Impiego di Salerno) e già collaboratrice della Cattedra di Diritto del Lavoro all’Università di Salerno:” Sono nata in Clinica, a Salerno. Dedico il premio ai miei genitori Rosario e Matilde, e al mio professore Fabio Mazziotti, compianto docente di Diritto del Lavoro, che mi ha avvicinato alla materia del Lavoro”. Il Maresciallo Capo della Guardia di Finanza Francesco Guerrazzi, ispettore presso il Comando Generale, è un figlio del centro storico: “Sono nato a San Giovanniello. dedico il premio a mio padre Matteo, anche lui Salernitano DOC, che non c’è più da quattro anni”. Premiata dal Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Salerno V – Ogliara” Cristina Sorgente. Premiati i coniugi Francesco Pierri e Carmela Massa:” Io sono nato in Via Principessa Sichelgaita mentre mia moglie è nata in Largo Plebiscito, nel centro storico” ha dichiarato emozionato l’imprenditore salernitano che era insieme alla figlia Barbara. Premiato dal Tenente Colonnello Edoardo Margarita della Guardia di Finanza, l’avvocato penalista Giovanni Falci che ha preso parte ad alcuni dei più importanti processi a livello nazionale come il processo “Tortora” e il processo “Gelli 2”. L’avvocato Falci, autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche, ha dedicato il premio ai suoi quattro figli. Premiata dall’Onorevole Tino Iannuzzi la dottoressa Angela Albarano, docente, formatrice ed event manager, ideatrice e organizzatrice di “Libro Aperto Festival” dedicato alla letteratura per ragazzi e che ogni anno coinvolge gli alunni di tante scuole italiane. Premiata la psicologa Antonietta Grandinetti, Direttore del Servizio Dipendenze dell’Asl di Salerno, Coordinatrice del Servizio di Psicologia di Base presso l’Asl di Salerno e Presidente della Commissione Sanità dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania. Premiato dal presidente del Centro Coordinamento Club della Salernitana Riccardo Santoro, l’avvocato civilista Massimo Falci, Vicepresidente del Centro Coordinamento della Salernitana, grande appassionato della salernitana, nato in Via Irno, ha dedicato il premio:” A tutta la città di Salerno e a mia figlia Martina”. Premiato da Antonio Campagnuolo il commerciante Gerardo Salzano, che svolge l’attività di gastronomo e salumiere nel centro di Salerno, premiato alla Mostra d’Oltremare di Napoli come migliore tagliatore di prosciutti da coltello, Salzano, è nato in Via Picarielli:” Dedico il premio a mia figlia Giovanna”. Premiato dal giornalista Teodoro Maffia l’architetto Gianluca Calabrese, Vice Presidente del Consorzio ASI, che è nato a Torrione: “Dedico il premio ai miei genitori Francesco e Margherita e ai miei figli Mattia e Francesco”. Premiato l’imprenditore Michele Farina, titolare della “Isolareflex”, grande appassionato della salernitana, è nato all’Ospedale di Via Vernieri:” Sono del centro storico. Dedico il premio ai miei figli Martina e Vincenzo, ai miei genitori e a mio fratello che non c’è più”. Premiato dal Comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia, il Cavaliere Mario Elia, Capitano della Polizia Municipale, nato in Via Raffaele Capone. Premiato dal Cavaliere Luzzi il dottor Efrem Piermatteo, nato nella “Villa Medici”. Premiato dall’ingegner Ersilio Staglioli, Vice Presidente Regionale del Movimento Cristiano Lavoratori, il Consulente Finanziario Umberto Inverso, nato in Via Nizza. Premiato dal Comandante Battipaglia il dottor Giorgio Lamberti, Dirigente della “Peppe Lamberti Nuoto Club”, nato alla “Clinica Tortorella”. Premiato l’avvocato Giampiero Meo, fondatore dell’associazione “Giuristi pe l’Ambiente”, già Presidente Nazionale di “Greenpeace”, è nato in Piazza Malta. Premiato dal dottor Giuseppe Zitarosa l’imprenditore nel settore del ciclismo Gerardo Ugolino, fondatore e titolare di “Cicli Ugolino”, nato a Fratte. Premiato da Massimo Staglioli, Gerardo Figliolia, figlio del centro storico, è nato in Via Trotula De Ruggiero. Ha militato nel settore giovanile della Salernitana. Grande estimatore della storia della sua città. I “Salernitani di Adozione” premiai sono stati: l’ingegner Andrea Prete, Presidente Nazionale di Confindustria e Presidente della Camera di Commercio di Salerno che è stato premiato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno Giovanni Calvelli. L’imprenditore salernitano è nato a Giugliano in Campania:” Mi fa molto piacere ricevere questo premio in un contesto in cui la “Salernitanità” è benefica. Dedico il premio ai miei genitori, Francesco e Iolanda, che mi hanno portato a Salerno quando ero piccolo”. Premiato dall’Onorevole Tino Iannuzzi il professor Francesco D’Episcopo, noto critico letterario e d’arte, già docente di Letteratura italiana, Critica letteraria e Letterature Comparate presso l’Università di Napoli “Federico II, vincitore di tantissimi premi, tra i quali cinque premi per la cultura ricevuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cittadino onorario di tanti comuni italiani. Nato in Molise, di origine napoletana, da anni abita a Salerno in Via Tasso:” Mi fa piacere ricevere questo premio da questa associazione che ha dimostrato attenzione per ciò che ho fatto per questa città che continuo ad amare. Dedico il premio a mia moglie e ai miei figli”. Premiato dal Vescovo Andrea Bellandi il frate francescano Fra Vittorio Celentano, definito “Il frate degli ultimi”, punto di riferimento della chiesa del “Sacro Cuore” in Piazza Ferrovia, Presidente dell’Associazione Culturale Sportiva “Amici del Sacro Cuore” per la solidarietà che ogni anno organizza anche la manifestazione “Pedalando per la Città”:” Sono nato a Nocera Inferiore. Dedico il premio ai miei confratelli e alla Comunità parrocchiale”. Premiato dal giornalista Nicola Castorino, il Cavaliere della Repubblica Giuseppe Afeltra, per gli amici Geppino, nato a Gragnano, che dopo aver vissuto per trent’anni a Roma si è trasferito a Salerno:” Sono oriundo: sono cresciuto al centro di Salerno. Dopo essermi occupato dell’organizzazione di eventi televisivi per la RAI e di produzioni discografiche, adesso sono il Vicepresidente del Comitato che organizza la famosa competizione remiera “La Regata storica delle Repubbliche Marinare d’Italia”. Un incarico che mi coinvolge molto emotivamente. Dedico il premio a mia figlia Gaia”. Premiato dall’ingegnere Ersilio Staglioli il dottor Basilio Passero, socio dell’Ordine dei Cavalieri di San Giorgio in Carinzia e volontario dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri). Nato a Capriglia di Pellezzano, ha dedicato il premio a tutte le persone sofferenti e alla sua famiglia. Premiato dal Presidente Massimo Staglioli l’avvocato Alessandro Campagnuolo, nato a Nocera Inferiore, autore di romanzi di narrativa, fondatore di diverse associazioni forensi. Presenti gli Onorevoli Antonio D’Alessio, Piero De Luca, Guido Milanese, Tino Iannuzzi; il dottor Giancarlo Moretti, nuovo portavoce del Forum Terzo Settore, che ha apprezzato la manifestazione; il Tenente Colonnello Carmine Caliani, in rappresentanza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Luigi Carbone; Don Roberto Faccenda, l’avvocato Silverio Sica, i Consiglieri Comunali: Rino Avella, Massimiliano Natella e Antonia Willburger.

Aniello Palumbo

Tutti i nomi dei “Salernitani DOC”

VALDEMIRO ABATE, DOTT.SSA ANGELA ALBARANO, BRIGADIERE CC GIOVANNI AMATRUDA, DOTT. MASSIMO AMODIO, GIOVANNI APICELLA, GENNARO AULISIO, DOTT. IGINO AUTUORI, DIRIGENTE SCOLASTICA ANTONELLA BAMBACARO, LUIGI BARBARIA, DIRIGENTE SCOLASTICO EMILIANO BARBUTO, DOTTORESSA ANTONIETTA BARONE, VICE BRIGADIERE GDF GIANCARLO BOVE , PROF. ROSARIO BOVE, ARCH. GIANLUCA CALABRESE, RAFFAELE CALENDA, DOTT. PAOLO CALIFANO, GIUSEPPE CANTARELLA, LUCA CAPACCHIONE, CAPITANO P.M. GIANFRANCO CAPALDO, IMMACOLATA CARACCIUOLO, RAG. MANLIO CARIELLO, LUOGOTENENTE CC PIERVITTORIO CARPENTIERI , IMPRENDITORE ANTONIO CARPINO, PASQUALE CARRELLA, DOTT.SSA ANNAMARIA CASO, GENNARO CAVALLO, LANFRANCO CHIANCONE, IGINIO CINGOTTI, DOTT. GUALTIERO D’ANDREA, MARCO D’ANGELO, MAGNIFICO RETTORE VIRGILIO D’ANTONIO, DOTT. VINCENZO D’ARCO, CHRISTIAN DE ROSA, DOTT. GENNARO DE ROSA, DOTT. ROBERTO DE SANTI, COL. ING. MARIAROSARIA DELL’OSSO, DOTT.SSA CRISTINA DI MATTEO, GIORNALISTA FRANCESCO DI PASQUALE, CAV. DOTT. MARIO ELIA, MATTEO ERRA, DIODATO ESPOSITO, AVV. GIOVANNI FALCI, AVV. MASSIMO FALCI, ISPETTORE GENNARO FALIVENE, IMPRENDITORE MICHELE FARINA, DOTT.SSA SARA FASULO, GERARDO FIGLIOLIA, VALERIA FORMATO, VICE ISPETTORE ANGELO FORNI, IMPRENDITORE MAURIZIO GALDI, MAESTRO ALFONSO GARGANO, DOTT. ALFONSO GARGANO, ING. FELICE GESUELE, RAG. ANGELO GIUNTO, DOTT. ANTONIO GIUNTO, DOTT.SSA ANTONIETTA GRANDINETTI, RAFFAELE GUADAGNO, MARESCIALLO CAPO GDF FRANCESCO GUERRAZZI, GEN. C. A. ALDO IACOBELLI, DOTT. UMBERTO INVERSO, COMMERCIANTE MARIO IOVANE, DOTT. GIORGIO LAMBERTI, PS PIO ANTONIO LANDI, PROF. VINCENZO LIGUORI ,DOTT. ALESSANDRO LOMBARDI, DOTT. GIUSEPPE MANZO, DOTT. GIANCARLO MANZOLILLO, PROF.SSA CARMELA MASSA, APPUNTATO SCELTO DANILO MASTRANGELO, GIORNALISTA MONICA MATANO, DOTT.SSA MADDALENA MELE, AVV. GIAMPIERO MEO, ADRIANA MERCEDE, DOTT. FRANCO MIGLIARO, AVV. ALFONSO MIGNONE, DIRIGENTE SCOLASTICO CLAUDIO NADDEO, DON PIERLUIGI NASTRI, LUANA ORILIA, VINCENZO PACIFICO , DOTT.SSA SARA PANTULIANO, DOTT. ANTONIO PAPPALARDO , PROF. MICHELE PECORALE, LUOGOTENENTE CC CARMINE PELLECCHIA, DOTT. EFREM PIERMATTEO, FRANCESCO PIERRI, DOTT.SSA MONICA PISANO, GIOVANNI PLAITANO, ROSARIO PLAITANO, CIRO PRINCIPE, MICHELE PRINCIPE, DOTT. GIOVANNI RAGONE, MAESTRO RICCARDO RAGONE, DOTT. PASQUALE RENNA, DOTT. GIANLUIGI RICCIARDIELLO, DOTT. VINCENZO ROCA, PROF. ROBERTO RUSSO, DOTT. ANTONIO SADA, COMMERCIANTE GERARDO SALZANO, PROF.SSA ASSUNTA SANTORO, GENEROSO SENATORE, DIRIGENTE SCOLASTICA CRISTINA SORGENTE, CANTAUTORE GIANNI MARA’, AVV. ALFONSO TALAMO, RAFFAELE TOMEI, DOTT.SSA ADELE MARIA TOPA, MARIO TREZZA, PROF. JACOPO TROISI ,DOTT.SSA FILOMENA TURLIONE, IMPRENDITORE GERARDO UGOLINO, PROF.SSA ANTONELLA VITALE, DOTT.SSA ENZA ZAMBRANO.

Tutti i nomi dei “Salernitani di Adozione”

DOTT. GIUSEPPE AFELTRA, PROF. MASSIMO BARBATO, AVV. ALESSANDRO CAMPAGNUOLO, DIRIGENTE SCOLASTICA VITALBA CASADIO, FRA VITTORIO CELENTANO, DOTT. PASQUALE CIULLO, DOTT. DANTE CONSIGLIO, PROF. FERNANDO CUFFARO, DOTT. OSVALDO ALBINO DE CARO, PROF. FRANCESCO D’EPISCOPO, GAETANO ESPOSITO, DOTT.SSA ANNA ESPOSITO, RAG. EDMONDO GALLO, GIOVANNI LANDI, PROF. LUCIO MANGO, BASILIO PASSERO, DOTT. ING. ANDREA PRETE, DOTT. PIO RUSSO, DOTT. SALVATORE SCAFURI, ISPETTORE SALVATORE SENATORE, CAV. UMBERTO VITOLO, VITO GIORDANO.

Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...