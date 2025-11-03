Agguato in strada, 18enne di Scafati ucciso a Boscoreale

Era residente a Scafati, Salerno, il 18enne Pasquale Nappo, morto la notte tra sabato e domenica dopo essere rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in piazza Pace a Boscoreale, a Napoli.

Il commando ha aperto il fuoco, sparando almeno tre colpi di pistola contro il gruppo di amici di Nappo.

Il giovane, incensurato ma ritenuto vicino agli ambienti dello spaccio di stupefacenti della zona, è stato colpito da un solo proiettile con foro d’entrata dall’ascella, che gli ha causato gravi ferite e la morte, avvenuta subito dopo il ricovero presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno già ascoltato alcuni testimoni e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nappo è stato accompagnato in ospedale da due amici.

In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto il gruppo di ragazzi in piazza per poi sparare.

Da chiarire, al momento, la dinamica e il movente dell’agguato: non è esclusa, al momento, l’ipotesi del regolamento di conti.

