GustoSa, la Camera di Commercio a Vinitaly

Far conoscere l’autentico sapore della provincia di Salerno attraverso un percorso sensoriale capace di esaltare i prodotti genuini del territorio, abbinati ai migliori vini e liquori locali: è questo l’obiettivo del progetto GustoSa, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company, in occasione dell’edizione 2026 di Vinitaly, il salone internazionale dedicato al vino e ai distillati in programma a Verona dal 12 al 15 aprile.

In occasione della prestigiosa manifestazione, il progetto GustoSa torna per la sua terza edizione con l’intento di celebrare l’incontro tra i rinomati vini e liquori della provincia di Salerno e le eccellenze gastronomiche che caratterizzano il territorio. Presso lo stand della Camera di Commercio di Salerno (Padiglione B – Stand 117-118), i visitatori della fiera avranno l’opportunità di partecipare a degustazioni di vini, liquori e prodotti tipici salernitani, vivendo un’esperienza fatta di profumi intensi, sapori autentici e momenti di convivialità, in cui l’incontro tra cibo e vino diventa protagonista.

L’edizione 2026 del progetto rafforza inoltre il suo legame con la promozione territoriale della provincia di Salerno. Grazie anche al recente potenziamento dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, sempre più turisti potranno raggiungere facilmente il territorio e scoprire da vicino le sue eccellenze enogastronomiche. Non a caso, il claim scelto per quest’anno è: “Vola a Salerno. Atterra nell’eccellenza della nostra provincia”, un invito a vivere il territorio salernitano partendo proprio dal suo nuovo punto di accesso internazionale.

GustoSa rappresenta molto più di una semplice iniziativa espositiva: è un’occasione per scoprire, assaporare e valorizzare l’identità enogastronomica della provincia di Salerno. Da sempre questo territorio si distingue per la qualità della sua produzione vinicola e per la ricchezza di specialità gastronomiche legate alla tradizione e alla storia locale. Sotto l’egida della Camera di Commercio di Salerno, saranno presenti al Vinitaly (Padiglione B – Stand 117-118) le cantine: Antico Cilento, Azienda Agricola Guerritore, Azienda Agricola San Salvatore 1988, Azienda Vitivinicola Marino, Cantina dei Quinti, Cantine A. Sammarco, Cantine Giuseppe Apicella, Cantine Marisa Cuomo, Casa Vinicola Ettore Sammarco, Casa Vinicola Setaro, Corte Laureana, Distillatori Russo 1899, Feudi Crocifissi, Montevetrano, Tenuta Cobellis e Wonderfool.

L’appuntamento è quindi dal 12 al 15 aprile 2026 al Vinitaly di Verona, per scoprire e degustare i sapori autentici del territorio salernitano.

Il progetto è consultabile anche online sul sito ufficiale www.gustosa.net.

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