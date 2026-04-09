Una notte a Napoli, sabato 11 e domenica 12 al Ridotto

Prosegue verso il gran finale la stagione di Che Comico, la rassegna teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che continua a registrare attenzione e partecipazione tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno.

Sabato 11 (alle 21.15) e domenica 12 aprile (alle 19), al Teatro Ridotto, va in scena il penultimo appuntamento del cartellone con Luciano Capurro e Anna Caso in “Una notte a Napoli”, varietà comico-musicale che accompagna il pubblico in un viaggio affascinante tra suoni, immagini e suggestioni della tradizione partenopea.

I due protagonisti conducono gli spettatori in una passeggiata teatrale fatta di canzoni, serenate, canti popolari, rumbe e tarantelle, attraversando i grandi classici della musica napoletana e rendendo omaggio ad artisti che hanno segnato un’epoca: da Renato Carosone a Renzo Arbore, da Pino Daniele fino a Domenico Modugno, senza dimenticare la tradizione teatrale di Raffaele Viviani e Totò.

“Una notte a Napoli” è un mosaico di emozioni che unisce musica e teatro in un racconto fluido e coinvolgente, capace di evocare atmosfere d’altri tempi e, allo stesso tempo, parlare al pubblico contemporaneo. Tra cambi di scena, costumi e momenti di leggerezza, lo spettacolo costruisce un ritmo vivace, alternando suggestione e comicità in un equilibrio che punta a intrattenere e sorprendere.

Ne emerge uno spettacolo scorrevole, brillante e di classe, pensato per far sorridere, emozionare e accompagnare lo spettatore in un’esperienza immersiva, dove la tradizione diventa racconto condiviso e occasione di divertimento.

Con questo appuntamento, Che Comico si avvia alla conclusione di una stagione ricca e partecipata. Gran finale sabato 25 aprile al Teatro delle Arti con Nunzia Schiano e Maria Bolignano in “Le Porno Precarie (quelle di OnlyFals)”, spettacolo irriverente e attuale che affronta con ironia i temi della precarietà sentimentale e lavorativa, senza rinunciare a una comicità travolgente e fuori dagli schemi.

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