GdF soccorre 2 alpinisti sul Cervati

Nella giornata di ieri, le Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di attivazione della Centrale Operativa del CNSAS, hanno operato un intervento di soccorso a favore di due alpinisti che avevano perso l’orientamento lungo la cresta del Monte Cervati, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel territorio comunale di Sanza (SA).

Considerate le condizioni ambientali particolarmente impegnative, caratterizzate da alta quota e presenza di superfici innevate, è stato predisposto un dispositivo di ricerca articolato, in sinergia con gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS).

In particolare, sono state organizzate due squadre operative: una impegnata nelle ricerche a terra, composta congiuntamente da personale S.A.G.F. e volontari del CNSAS, e una seconda squadra elitrasportata.

Quest’ultima ha operato a bordo di un elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli. L’equipaggio, individuati gli escursionisti all’interno di un canale innevato, ha preliminarmente verificato le loro condizioni sanitarie, rilevando principi sintomi di assideramento, oltre a un evidente stato di spavento.

Successivamente, mediante l’impiego del verricello, ha provveduto al recupero in sicurezza dei due alpinisti. I malcapitati sono stati quindi elitrasportati in prossimità delle principali vie di accesso, dove sono stati affidati al personale del Servizio Sanitario di Emergenza 118 per gli accertamenti medici del caso.

L’intervento si è concluso con esito positivo, grazie alla tempestiva attivazione dei soccorsi e alla efficace collaborazione tra le diverse componenti operative coinvolte.

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