Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo, venerdì 10 Pinacoteca Provinciale

Prosegue in Campania il ciclo di incontri “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo” (L.R. n.11/2017), promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec, con tre appuntamenti nel mese di aprile dedicati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Il percorso farà tappa venerdì 10 aprile (ore 15) alla Pinacoteca Provinciale di Salerno, sabato 11 aprile (ore 10) alla Reggia di Caserta e sabato 18 aprile (ore 10) al Museo del Sannio di Benevento, coinvolgendo famiglie, studenti e comunità educative delle scuole secondarie in momenti di dialogo e confronto. Gli incontri si configurano come spazi di relazione intergenerazionale, in cui genitori e figli possono condividere esperienze, ascoltare esperti e acquisire strumenti utili per comprendere e prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Cuore degli appuntamenti è “Anticorpi di conoscenza su bullismo e cyberbullismo”, format a cura della cooperativa sociale L’Isola che c’è, che intreccia contributi scientifici, linguaggi artistici e momenti partecipativi, accompagnando il pubblico in un percorso di consapevolezza e responsabilità. Parteciperanno Speranza Marangelo, presidente della cooperativa, ed Enzo Marangelo, direttore artistico dell’evento. Interverranno le psicoterapeute Annarita Di Sarno e Carmela Pulzone, l’avvocato Carmela Giacquinto, la content creator Raffaella De Maio, la scultrice Maria Emilia De Maio e il violoncellista Valentino Milo.
Elemento distintivo dell’iniziativa è l’utilizzo dei luoghi della cultura come spazi educativi: musei e siti monumentali diventano contesti privilegiati per favorire empatia, ascolto e relazioni sane. Ogni appuntamento si conclude con una visita guidata, pensata come esperienza condivisa capace di rafforzare il dialogo tra generazioni e offrire nuove chiavi di lettura della realtà attraverso il patrimonio artistico.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un papavero artigianale, simbolo di resilienza e attenzione verso gli altri, che richiama i valori di rispetto e gentilezza al centro dell’iniziativa.
Il ciclo di incontri proseguirà nel mese di maggio coinvolgendo altri luoghi della cultura della Campania: il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino (9 maggio) e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (15 e 16 maggio).
La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite accessibile dal sito www.scabec.it.
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