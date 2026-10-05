Home Ultim'ora Gb, emergenza su volo British Airways per Chicago: aereo rientra a Londra

Gb, emergenza su volo British Airways per Chicago: aereo rientra a Londra

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Redazione Gazzetta di Salerno
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(Adnkronos) – Un volo British Airways, diretto da Londra a Chicago, ha dichiarato un’emergenza e invertito la rotta sopra l’Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo BA295, operato da un Boeing 777-200ER, era decollato da Heathrow alle 11.50 locali (le 12.50 italiane) ed era in volo da circa un’ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8mila metri di quota nell’arco di pochi minuti.  

Durante la discesa l’equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare un’emergenza generale, e ha quindi effettuato un’inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Flightradar24 ha confermato che il BA295 ha “segnalato il codice 7700 ed è sceso fino a circa 2.700 metri sopra l’Irlanda”. Al momento non risultano feriti a bordo. 

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