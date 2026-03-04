Fisiopharma investe in provincia di Salerno: nuovo stabilimento e 40 nuove assunzioni nel settore farmaceutico

La provincia di Salerno si prepara ad accogliere un importante investimento industriale nel settore farmaceutico. L’azienda campana Fisiopharma ha infatti avviato un progetto di espansione che prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo a Palomonte, destinato alla produzione di farmaci iniettabili sterili.

L’iniziativa rappresenta una significativa opportunità per il territorio, sia dal punto di vista economico sia occupazionale. Il nuovo polo industriale porterà infatti circa 40 nuove assunzioni, contribuendo a rafforzare la presenza della filiera farmaceutica in Campania e a consolidare il ruolo di Fisiopharma come realtà di riferimento nel settore della produzione farmaceutica.

Un investimento industriale da 27 milioni di euro

Il progetto industriale prevede la costruzione di uno stabilimento di nuova generazione dedicato alla produzione di farmaci iniettabili. L’investimento complessivo stimato è di circa 27 milioni di euro, una cifra significativa che testimonia la volontà dell’azienda di rafforzare la propria capacità produttiva e di posizionarsi in modo sempre più competitivo nel mercato farmaceutico nazionale e internazionale.

La struttura sarà progettata secondo i più moderni standard tecnologici e produttivi, con linee di produzione altamente automatizzate e sistemi avanzati di controllo della qualità. L’obiettivo è garantire elevati livelli di sicurezza e conformità alle normative europee e internazionali che regolano la produzione di farmaci sterili.

Il nuovo stabilimento consentirà di ampliare notevolmente la capacità produttiva della società, permettendo di raggiungere una produzione annua stimata di circa 40 milioni di flaconi e 40 milioni di siringhe pre-riempite. Numeri che evidenziano la portata industriale del progetto e il suo impatto potenziale sul comparto farmaceutico regionale.

Il sostegno delle istituzioni e degli strumenti di sviluppo

Il progetto di ampliamento industriale è stato presentato ufficialmente presso Confindustria Salerno, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale. L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di sviluppo industriale sostenuta anche dalle istituzioni nazionali.

In particolare, l’investimento è supportato da Invitalia, attraverso lo strumento del contratto di sviluppo, uno dei principali strumenti utilizzati dal governo per favorire la crescita delle imprese e attrarre investimenti produttivi sul territorio.

Il progetto ha inoltre il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che negli ultimi anni ha promosso diverse iniziative per rafforzare la competitività del sistema industriale italiano e incentivare la crescita di comparti strategici come quello farmaceutico e biotecnologico.

Grazie a questo sostegno istituzionale, l’intervento non rappresenta solo un investimento aziendale, ma anche un tassello importante delle politiche di sviluppo industriale del territorio.

Tempi di realizzazione del nuovo stabilimento

I lavori per la costruzione del nuovo polo produttivo sono già stati avviati e procedono secondo la pianificazione prevista dall’azienda.

Secondo le informazioni diffuse, lo stabilimento dovrebbe essere completato entro l’inizio del 2027, momento in cui entrerà pienamente in funzione la nuova linea produttiva dedicata ai farmaci iniettabili.

Una volta operativo, l’impianto rappresenterà un’infrastruttura industriale strategica per la produzione farmaceutica, contribuendo ad aumentare la capacità produttiva dell’azienda e a rafforzare la presenza di Fisiopharma nel mercato europeo.

Impatto occupazionale: 40 nuovi posti di lavoro

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda le opportunità occupazionali che il nuovo stabilimento porterà sul territorio.

L’avvio dell’impianto comporterà infatti l’inserimento di circa 40 nuove figure professionali, contribuendo a rafforzare l’organico aziendale di circa il 30% rispetto all’attuale forza lavoro.

Si tratta di un dato significativo, soprattutto per un’area come quella dell’entroterra salernitano, dove investimenti industriali di questa portata rappresentano una leva fondamentale per la crescita economica e per la creazione di occupazione qualificata.

Le figure professionali richieste

Considerando la natura altamente specializzata della produzione di farmaci iniettabili sterili, è probabile che le nuove assunzioni riguarderanno diversi ambiti tecnici e produttivi.

Tra le figure professionali che potrebbero essere ricercate figurano:

Operatori di produzione farmaceutica

Addetti al riempimento e confezionamento sterile

Tecnici di linea e conduttori di macchinari industriali

Specialisti nel controllo qualità

Tecnici di laboratorio chimico

Tecnici microbiologici

Addetti alla validazione dei processi produttivi

Specialisti in assicurazione qualità (Quality Assurance)

Inoltre, in un contesto produttivo complesso come quello farmaceutico, potrebbero essere richieste anche competenze nel campo dell’ingegneria industriale, della manutenzione degli impianti e della gestione dei processi regolatori.

Questo significa che le opportunità di lavoro potrebbero riguardare sia profili tecnici specializzati sia figure con formazione universitaria in discipline scientifiche, come chimica, farmacia, biotecnologie e ingegneria.

Un’opportunità per il territorio salernitano

L’investimento di Fisiopharma rappresenta un segnale importante per l’economia della provincia di Salerno e dell’intera Campania.

Il settore farmaceutico, infatti, è uno dei comparti industriali con maggiore capacità di crescita, caratterizzato da elevati livelli di innovazione tecnologica e da una forte domanda internazionale.

La realizzazione del nuovo stabilimento contribuirà non solo alla crescita dell’azienda, ma anche allo sviluppo dell’indotto locale, generando nuove opportunità per fornitori, imprese di servizi e professionisti del territorio.

Inoltre, la presenza di un polo produttivo farmaceutico moderno e tecnologicamente avanzato potrebbe favorire la nascita di nuove collaborazioni con università, centri di ricerca e istituti di formazione, rafforzando il legame tra industria, ricerca e innovazione.

Come candidarsi per lavorare in Fisiopharma

Al momento non sono ancora state rese note le modalità ufficiali per l’invio delle candidature relative alle nuove posizioni che saranno aperte con l’avvio dello stabilimento.

Tuttavia, gli interessati a lavorare presso Fisiopharma possono monitorare i canali ufficiali dell’azienda, in particolare la sezione “Lavora con noi” del sito web aziendale e le principali piattaforme di recruiting online.

Con l’avvicinarsi della fase operativa del nuovo impianto produttivo è probabile che l’azienda avvii progressivamente le selezioni per individuare le figure professionali necessarie

Un progetto strategico per il futuro dell’industria farmaceutica campana

L’apertura del nuovo stabilimento di Palomonte rappresenta un passo importante nella strategia di crescita di Fisiopharma e conferma il dinamismo del comparto farmaceutico campano.

Investimenti come questo dimostrano come anche il Mezzogiorno possa attrarre progetti industriali innovativi e ad alto valore tecnologico, capaci di generare occupazione qualificata e sviluppo economico.

Con il completamento dell’impianto previsto per il 2027, il nuovo polo produttivo potrà diventare uno dei punti di riferimento della produzione farmaceutica nel Sud Italia, contribuendo a rafforzare il ruolo della Campania nel panorama dell’industria farmaceutica nazionale.

