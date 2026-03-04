Racconti di successo e riscatto di donne

Il 9 marzo 2026 prenderà il via la nuova campagna pubblicitaria “Women’s Brand 2026”, un’iniziativa che prevede l’installazione di ritratti in diversi punti di Napoli e Salerno.

L’obiettivo è quello di valorizzare le donne — forti, autonome e consapevoli del proprio valore — raccontandole in una luce autentica e moderna, come mai prima d’ora.

Dietro queste immagini si celano storie di leadership femminili, storie che sanno di passione e resilienza, storie costruite con lavoro e sacrificio.

“L’obiettivo di questa iniziativa è dare visibilità a imprenditrici e donne le cui storie meritano di essere ascoltate in contesti dove spesso non hanno trovato spazio,” spiega Barbara Beneduce, founder di WB Studio. “Vogliamo condividere racconti di successo e riscatto; non intendiamo più narrare finali tristi. Desideriamo iniziare un processo di rieducazione partendo dalla nostra città. Vogliamo che potere e successo siano riconosciuti come naturalmente attribuibili anche alle donne, affinché ragazzi e bambini possano alzare gli occhi e vedere questa realtà come la normalità.”

“Women’s Brand 2026” si configura non solo come un progetto di comunicazione, ma anche come un movimento culturale, volto a rafforzare la consapevolezza sull’importante contributo delle donne allo sviluppo socio-economico del territorio. Con questa iniziativa, si apre una nuova narrazione dell’imprenditoria femminile, caratterizzata da competenza, determinazione e innovazione, ben oltre l’immagine superficiale.

