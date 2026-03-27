Offerta di lavoro: Architetto Junior per modellazione 3D e disegno CAD

Di
Massimiliano Consiglio
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Studio professionale di architettura a Salerno cerca un/una Architetto Junior da inserire nel proprio ufficio.
La risorsa supporterà lo studio nello sviluppo dei progetti, occupandosi principalmente di disegno tecnico 2D e della realizzazione di modelli 3D e render.
Lavoro in sede a Salerno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30.
Requisiti richiesti
Ottima padronanza dei software CAD 2D (AutoCAD).
Buona conoscenza dei software di modellazione 3D (SketchUp o Archicad / Revit).
Costituirà titolo preferenziale
Conoscenza o propensione all’apprendimento di D5 Render (il software attualmente in uso nello studio per i render, ma si valuteranno con attenzione anche le proposte d’uso di altri software per la realizzazione delle immagini finali).
Conoscenza base del pacchetto Adobe (Photoshop e Illustrator) per piccole post-produzioni e impaginazione.

Si prega di inviare una breve lettera di presentazione (idealmente accompagnata da CV o un estratto del portfolio) all’indirizzo email: gerodago@yahoo.it per essere ricontattati per un colloquio.

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