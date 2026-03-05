Il desiderio come categoria pedagogica, lectio magistralis di Massimo Recalcati venerdì 6

Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 10.30, il Teatro di Ateneo “Filippo Alison” accoglie la Lectio Magistralis Il desiderio come categoria pedagogica” del prof. Massimo Recalcati, tra i più autorevoli psicoanalisti e saggisti italiani e internazionali.

L’evento si inserisce nel quadro delle attività della Cattedra UNESCO istituita presso l’Ateneo dal titolo “Generative Pedagogy and Educational Systems to Tackle Inequality” (Chair holder: prof.ssa Emiliana Mannese, Pedagogia Generale e Sociale – Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF).

Nella prospettiva della Pedagogia Generativa, il desiderio si delinea come forza produttiva e affermativa, spinta ad ampliare l’orizzonte dell’esperienza e a generare nuove forme di conoscenza.

L’iniziativa, che sarà aperta dai Saluti istituzionali dell’Ateneo, si configura anche come attività di Terza Missione e Public Engagement, promuovendo la divulgazione della ricerca scientifica attraverso il confronto tra comunità universitaria, professionisti dell’educazione e territorio.

La Lectio Magistralis del prof. Recalcati avrà inizio alle ore 11.30. Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata sul sito di Ateneo.

 

