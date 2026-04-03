DMO Amalfi Coast, partito l’iter di costituzione

Partito l’iter di costituzione della Destination Management Organization “DMO Amalfi Coast”, aperta ai Comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare ed Agerola.

La DMO “Amalfi Coast” prevede l’estensione, a livello comprensoriale, del percorso intrapreso in questi anni con la DMO Visit Amalfi.

«L’obiettivo è allargare l’esperienza della DMO, da noi avviata già a maggio 2023, a livello comprensoriale. Al momento 12 Comuni hanno deliberato di avviare questo processo di trasformazione e siamo pronti a pubblicare un avviso dedicato agli altri enti del territorio e alle imprese per l’organizzazione della destinazione. – spiega il Sindaco di Amalfi Daniele Milano – La Costiera Amalfitana rientra tra i siti italiani del patrimonio mondiale Unesco e rappresenta una consolidata destinazione turistica di rilevanza internazionale, caratterizzata da elevata attrattività storica, paesaggistica, artistica, architettonica, culturale ed enogastronomica. Oggi, la gestione del turismo, in un territorio ad alta complessità, richiede, un nuovo modello di governance tra i Comuni facenti parte della Costiera Amalfitana, di coordinamento e ottimizzazione delle risorse e dei risultati, per un turismo più sostenibile, in termini economici, sociali e finanziari, in armonia tra turisti e popolazione locale».

Il macro-obiettivo di tutela ambientale, paesaggistica e storico-architettonica, perseguito dai Comuni della Costa d’Amalfi consiste nella salvaguardia, promozione e valorizzazione del territorio, inteso come imprescindibile valore pubblico perseguito dalle politiche locali.

L’interlocuzione, finalizzata alla costituzione, sostenibilità finanziaria e forme di gestione della DMO comprensoriale denominata “Amalfi Coast” è partita lo scorso 1° luglio 2024, tra tutti i Comuni della Costiera.

Nei successivi incontri, svoltisi tra i Sindaci della Costa d’Amalfi, si è convenuto sull’opportunità strategica di estendere a livello comprensoriale il percorso sperimentato in questi anni con la DMO Visit, individuare il Comune di Amalfi quale capofila nell’attivazione della DMO “Amalfi Coast” e impegnandosi a garantire la sostenibilità finanziaria necessaria per l’assolvimento delle funzioni minime obbligatorie per una DMO, individuate dalle Linee guida della Regione Campania.

La delibera che avvia il processo di trasformazione al momento è stata adottata da Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare ed Agerola.

Il prossimo step consisterà nell’avviare il coinvolgimento delle altre istituzioni territoriali e delle forme associative delle imprese e professioni, aggregazioni ed istituzioni, anche religiose, interessate alla realizzazione degli obiettivi specifici della D.M.O. e rappresentative, prevedendo la costituzione di un “Tavolo di coordinamento turistico territoriale”.

La costituzione e il funzionamento della struttura tecnica della DMO “Amalfi Coast” saranno definiti da un Piano Strategico del Turismo comprensoriale.