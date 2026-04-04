Aree interne, giovedì 9 Università di Salerno

Si terrà il prossimo 9 aprile 2026, dalle ore 9:30 alle 14:00, presso l’Osservatorio dell’Appennino Meridionale del Campus universitario di Fisciano, il convegno “Aree interne: da criticità a opportunità tra eccellenze territoriali e turismo”, un appuntamento dedicato all’analisi e alla promozione di nuove strategie di sviluppo per i territori interni del Paese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo delle aree interne nelle dinamiche economiche, sociali e territoriali contemporanee, mettendo al centro il tema della trasformazione delle criticità in opportunità concrete di crescita. In questo contesto, particolare attenzione sarà riservata alla valorizzazione delle eccellenze locali, allo sviluppo del turismo sostenibile e al rafforzamento delle filiere produttive legate al territorio.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio. Seguirà l’introduzione a cura di Sergio Pietro Destefanis e Salvatore Sica, rispettivamente presidente e direttore dell’Osservatorio dell’Appennino Meridionale.

Il programma proseguirà con momenti di confronto e approfondimento sui principali driver dello sviluppo territoriale. Tra questi, il rafforzamento delle infrastrutture materiali e immateriali, il sostegno all’innovazione digitale e la promozione di modelli di sviluppo sostenibile, capaci di coniugare crescita economica, tutela ambientale e coesione sociale.

Nel corso della giornata saranno affrontate le principali sfide che caratterizzano le aree interne, tra cui lo spopolamento, la carenza di servizi e le difficoltà di accessibilità, ma anche le potenzialità legate alla qualità della vita, al patrimonio culturale e ambientale e alla capacità di costruire reti locali resilienti e inclusive. Ampio spazio sarà dedicato al tema del lavoro e alle nuove opportunità occupazionali, con particolare riferimento ai settori emergenti e alle possibilità offerte dalla transizione digitale e dalla green economy.

Il convegno si configura, dunque, come un momento di sintesi e di rilancio, finalizzato a favorire il dialogo tra istituzioni, mondo accademico e attori territoriali. La giornata si concluderà con le riflessioni finali dei rappresentanti della Regione Campania: interverranno l’assessore al Turismo, Enzo Maraio, e l’assessore all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca.

Mi piace: Mi piace Caricamento...