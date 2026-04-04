Malata di enfisema polmonare, dà alla luce un bimbo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Grande gioia per De Cristofaro Patrizia, 39 anni e Minella Raffaele, di Albanella ma anche grande preoccupazione perchè Patrizia in passato era stata affetta da una grave forma di pneumomediastino con enfisema polmonare.

Appresa la notizia si sono rivolti al dr. Raffaele Petta, esperto in gravidanze a rischio, che sottopose Patrizia a stretti controlli della gravidanza con ecografie seriate, controlli ematochimici, ecoflussimetrie.

“Il pneumomediastino e’ una grave patologia toracica con presenza di aria libera nel mediastino ( cavità toracica tra i due polmoni dove e’ alloggiato il cuore) con  rottura di alveoli polmonari ed a volte gravi difficoltà respiratorie” chiarisce il dr. Petta.

Durante la gravidanza fu sottoposta a controlli pneumologici che diedero fortunatamente assenza di recidiva della patologia.

Alla fine della gravidanza la paziente fu sottoposta a consulenza anestesiologica e ricoverata presso il Reparto di Ostetricia del “Malzoni Research Hospital” diretto dalla dr.ssa Annamaria Malzoni.

La paziente fu sottoposta a taglio cesareo in data 26 marzo con la nascita di Luca, uno splendido bimbo con peso di kg. 3,950.

L’intervento fu eseguito presso il “Malzoni Research Hospital” dal dr. Vincenzo Bove con il dr. Antonio Picariello; l’anestesia fu condotta dalla dr.ssa Bianca Maria Cillo, ed il piccolo Luca fu affidato al dr. Angelo Izzo, Responsabile della TIN del “Malzoni Research Hospital”.

“Vogliamo ringraziare tutto il Personale Sanitario e Parasanitario del “Malzoni Research Hospital” per l’assistenza che ho ricevuto in questo che è stato il più bel percorso della nostra vita” conclude Patrizia.

 

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