Uova di Pasqua solidali per i bambini dell’Ospedale di Nocera

L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ETS promuove anche quest’anno la campagna di Pasqua “Cerco un uovo amico”, iniziativa nazionale di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica sul neuroblastoma e sui tumori cerebrali pediatrici.

Nell’ambito di questa campagna, il Battaglione Trasmissioni “Vulture” dell’Esercito Italiano ha aderito all’iniziativa contribuendo alla diffusione e al sostegno del progetto solidale sul territorio. Nella mattinata del 2 aprile, una rappresentanza di militari guidata dal Comandante, il Tenente Colonnello Luigi Villani, ha fatto visita alle bambine e ai bambini ricoverati presso le unità di Pediatria e di Ematologia pediatrica dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, consegnando le uova di Pasqua solidali dell’associazione.

“Ringraziamo il Battaglione Trasmissioni ‘Vulture’ dell’Esercito Italiano per la sensibilità e la vicinanza dimostrate – sottolinea l’Associazione -. La loro partecipazione rappresenta un contributo concreto alla ricerca e un segno di attenzione importante per i bambini ricoverati e le loro famiglie”.

La campagna “Cerco un uovo amico” è dedicata quest’anno al progetto VAMOLAA, uno studio in fase preclinica focalizzato sul neuroblastoma, con l’obiettivo di bloccare il gene MYCN, la cui amplificazione è associata alle forme più aggressive di questo tumore pediatrico.

Il neuroblastoma

Il neuroblastoma è un tumore pediatrico solido extracranico che colpisce prevalentemente in età prescolare. Sebbene raro, rappresenta una delle principali sfide per la ricerca oncologica pediatrica: ogni anno in Italia si registrano circa 130-140 nuovi casi.

La complessità della malattia e la sua bassa incidenza rendono più difficili gli investimenti industriali nello sviluppo di farmaci, rendendo fondamentale il ruolo della ricerca sostenuta da associazioni e iniziative solidali.

L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ETS

Fondata il 23 luglio 1993 con sede presso l’Istituto “Gaslini” di Genova, l’associazione nasce dall’impegno di genitori e medici determinati a migliorare le prospettive di cura per i bambini affetti da neuroblastoma.

Dal 1996 è presieduta da Sara Costa, socia fondatrice. Nel 1998 è stata istituita la Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, ramo scientifico dedicato alla selezione e al finanziamento dei progetti di ricerca.

L’associazione promuove progetti innovativi e campagne di raccolta fondi su scala nazionale, tra cui le tradizionali iniziative di Natale e Pasqua, operando secondo principi di trasparenza certificati dal marchio “Donare con fiducia”.

Per ulteriori informazioni: www.neuroblastoma.org

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