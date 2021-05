Dante e i poeti per la libertà sul Sentiero dei Limoni a Minori venerdì 28. I premi “Scrittore in…banco” e “Favolando”, con Anna Maria Tagliamonte sabato 29 a Maiori.

Nel ricordo dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri si apre la giornata del 28 Maggio a Minori, nell’ambito della XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, in collaborazione con Comune e Pro Loco. Alle ore 10.00 sul sagrato della Chiesa di San Michele, nel borgo di Torre, una tavola rotonda a cui interverranno la professoressa Giulia Maria Barbarulo con una relazione su “Dante: Exegi Monumentum”, il dottor Giuseppe Lauriello con “Riflessioni su Gaio Cassio Longino, presunto traditore di Benefattore”, e il professor Santolo Sica con “Giuda: il peso di un tradimento”. Modera Alfonso Bottone, direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it. Alle 18.30, invece, nel centro di Minori si raduneranno poeti e poetesse che partecipano all’iniziativa “100 poeti sul Sentiero dei limoni”, che declameranno lungo il percorso propri versi sul tema della Festa del Libro in Mediterraneo 2021 “difendere la mia Libertà…e anche la tua!”. Sarà inaugurata “la Panchina dell’Alighieri”, con versi scelti dalla Divina Commedia, realizzata dall’artista Giuseppe Proto. A chiusura della serata la consegna del Premio “Azienda Agricola Cuonc Cuonc” presso la medesima attività, con interventi della scrittrice Rosaria Zizzo, del presidente dell’Associazione “Poesie Metropolitane” Rosa Mancini, del cantautore Mino Remoli, e di Alfonso Bottone.

Sabato 29 Maggio a Maiori, ore 19.00, spazio alla Scuola e ai concorsi “Scrittore in…banco” per gli studenti delle Medie Superiori, e “Favolando – Premio Otowell” per i bambini delle Primarie, in collaborazione con il Comune, le Associazioni “I Presìdi del Libro” e “Amici di San Domenico” di Maiori, la Printart edizioni. Per le favole di classe la presidente di giuria, Viviana Bottone, scrittrice per i più piccoli e disegnatrice, proclamerà vincitrici ex aequo le classi V sezioni A e B dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Prezzolini” di Vietri sul Mare. Per gli elaborati saranno premiati invece: Chiaragiusy D’Ambrosio del Liceo Scientifico “E. Medi” di Battipaglia, per la sezione “Biennio”; Flavia Caiazzo dell’Istituto Internazionale “M. Pagano” di Napoli, per la sezione “Triennio”; ex aequo Marta Avella del ProfAgri Salerno – sede di Castel San Giorgio, ed Elvira Vicidomini del Liceo Scientifico “N. Sensale” di Nocera Inferiore, per la sezione “Maturandi”. Le Antologie con i testi premiati saranno consegnati ai vincitori dal presidente di giuria, Margherita Anastasio, già insegnante. Al termine, il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone si intratterrà con la poetessa maiorese Anna Maria Tagliamonte, autrice della raccolta di versi “Dal disordine del cuore” edita da Terra del Sole.

Informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it, sulla pagina facebook @incostieraamalfitana.it, o telefono 3487798939.