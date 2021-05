Degrado ed inquinamento nelle zone alte, diffida Codacons al sindaco.

Il CODACONS CAMPANIA nella giornata odierna ha diffidato il Sindaco di Salerno: la situazione di degrado e inquinamento IN TUTTE LE ZONE ALTE DELLA CITTA’ ,IN PARTICOLARE in Via Degli Etruschi e rispettive traverse, in Via Fontana di Genca, ad Ogliara ed in particolare in prossimità della scuola media del V° circolo di Ogliara dove persiste una discarica adiacente, è TALE DA NON POTER PIU’ SOPRASSEDERE, la situazione è stata documentata dalla signora Rosalba D’Urso che da anni si batte per il decoro dei quartieri alti e dall’Avv. Matteo Marchetti : “ i cittadini meritano rispetto, pagano le tasse e hanno diritto a ricevere servizi adeguati”, entrambi dichiarano e poi aggiungono “se il sindaco non è in grado di garantirli dovrebbe dimettersi”.

Diffida sindaco Napoli quartieri alti a Salerno