Cetara, via a riqualificazione fronte mare

Nuovo look per il fronte mare di Cetara che grazie al progetto di “Adeguamento della struttura portuale e riqualificazione di Largo Marina per il turismo diportistico e balneare” si appresta a ritornare al suo antico splendore per effetto della rimozione degli scogli al di sotto della torre Vicereale e il ripristino dell’intero tratto di spiaggia. L’opera di ripristino, adeguamento e potenziamento dell’intero waterfront prenderà il via martedì con l’avvio dei lavori autorizzati al termine di un lungo iter procedurale intrapreso dall’ufficio tecnico su input dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Fortunato Della Monica.

Il progetto, attraverso cui si intende potenziare l’offerta turistica di Cetara implementando due importanti segmenti come nautica da diporto e balneazione, mira a produrre ricadute positive in termini di reddito ed occupazione e quindi un armonico sviluppo economico del territorio. L’avvio dei lavori, così come disposto in un’ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Salerno, comporterà l’interdizione degli specchi acquei antistanti la spiaggia di Marina di Cetara ed il primo braccio del molo di sopraflutto dell’area portuale dove sono previsti interventi di risagomatura della mantellata esterna necessaria alla protezione del litorale che verrà garantita anche attraverso una struttura sottomarina fatta di massi e di ghiaia utile a limitare l’erosione e attutire nel contempo la forza delle mareggiate.

L’intervento completa il piu’ vasto quadro di progettazione che ha gia’ consentito a partire dall’anno 2019 l’adeguamento e la realizzazione di un bacino attrezzato con circa 190 metri lineari di pontili galleggianti e 215 metri lineari di banchine fisse che assicureranno 153 posti barca tutti attrezzati e serviti da energia elettrica, acqua, e impianti antincendio oltre a quelli per i grossi natanti per la pesca. A questo si aggiungono locali per la direzione portuale e per i servizi turistici per complessivi 213 mq e 70 metri lineari di banchina fissa per l’attracco dei mezzi dei collegamenti marittimi.

«Questo è certamente tra gli interventi più importanti dei miei dieci anni di sindacato – dice il Sindaco Fortunato Della Monica – Dopo un lungo iter amministrativo, martedì 9 dicembre inizieremo i lavori di riqualificazione dell’intero waterfront che restituirà un’immagine di Cetara che appartiene ai ricordi. Infatti, l’intervento più importante, oltre al potenziamento dell’area portuale, prevede la rimozione della scogliera nella parte terminale della spiaggia che sarà ripristinata fino ai piedi della Torre Vicereale, raddoppiando e ritornando così com’era fino agli anni Settanta del secolo scorso. Ad opere finite la spiaggia di largo Marina avrà una linea di riva di 120 metri lineari ed una superficie di arenile pari a circa 3425 mq fruibile per la balneazione, mentre il porto sarà pienamente funzionale dal punto di vista strutturale ed in grado di offrire quei servizi necessari per il turismo diportistico. Questi due interventi costituiscono insieme un ulteriore motivo di attrazione turistica per Cetara».

