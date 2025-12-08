R.Osa, sabato 13 e domenica 14 in Sala Pasolini

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
articoli natalizi, decorazioni, piatti e stoviglie per Natale, fiocchi e ghirlande, arredo natalizio a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
alberi di Natale sintetici da 180 cm a 270 cm. con led e decorazioni a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin

CLAUDIA A. MARSICANO

in

R.Osa

concept, coreografia e regia Silvia Gribaudi

performer Claudia A. Marsicano

disegno luci Leonardo Benetollo

direzione tecnica Luca Serafini

tecnico in tour (in alternanza) Leonardo Benetollo, Paolo Rodighiero, Paolo Tizianel

costumi Erica Sessa

consulenza artistica Antonio Rinaldi, Giulia Galvan, Francesca Albanese e Matteo Maffesanti

produzione Associazione Culturale Zebra, Silvia Gribaudi Performing Arts e La Corte Ospitale

coproduzione Santarcangelo Festival con il supporto di Qui e Ora Residenza Teatrale

in collaborazione con Armunia Centro di residenze artistiche – Castiglioncello / Festival Inequilibrio, AMAT – Ass.

Marchigiana attività teatrali, Teatro delle Moire

Lachesi LAB – Milano, CSC Centro per la scena contemporanea–Bassano del Grappa

Al teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno il 13 dicembre (ore 20) e il 14 dicembre (ore 18) andrà in scena R.OSA – 10 esercizi per nuovi virtuosismi.

Ideato dalla coreografa Silvia Gribaudi e interpretato da Claudia A. Marsicano, è un viaggio ironico e sorprendente attraverso la percezione del corpo.

Una sagace performance mozzafiato, che si ispira al concetto di successo e prestazione, capace di divertire e interrogare.

Finalista agli UBU Awards 2017, lo spettacolo ha ricevuto numerosi riconoscimenti, con Claudia A. Marsicano premiata come miglior performer under 35. Trae ispirazione dalle forme di Botero e dall’aerobica anni ’80 di Jane Fonda, sfidando gli stereotipi di bellezza con un tocco di leggerezza e intelligenza.

In scena dal 2017, R.Osa continua a catturare il pubblico su tutto il territorio nazionale ed è un appuntamento imperdibile per chi desidera lasciarsi coinvolgere da nuove prospettive.

Il titolo è un gioco di parole che unisce il concetto di “rosa”, come simbolo di bellezza femminile e vulnerabilità, con l’idea di ribellione e riosservazione di fisicità e ruoli sociali.

Claudia A. Marsicano è capace di opporsi alla gravità e mostrare la sua lievità, in un gioco dove il proprio sguardo sulla danza e sulla vitalità corporea viene aperto a nuovi mondi inaspettati.

Il pubblico, attivo e divertito dal dissacrante umorismo tipico delle creazioni di Silvia Gribaudi, è chiamato ad essere protagonista volontario o involontario dell’azione artistica in scena, per riflettere sul modo in cui guardiamo gli altri e su cosa ci aspettiamo da loro in base ai nostri giudizi e pregiudizi.

Lo spettacolo mette quindi al centro una sfida: superare continuamente i propri limiti.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE