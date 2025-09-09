Visionnaire25, appuntamento col cinema napoletano giovedì 10

Prosegue con un ricco approfondimento sulla poliedrica espressività artistica napoletana VISIONNAIRE, la prestigiosa rassegna cinematografica curata dall’attore e regista Andrea Avagliano che esplora i linguaggi del cinema attraverso format innovativi e interdisciplinari. Giunta alla sua terza edizione, la rassegna si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione autunnale napoletana.

Dopo il grande successo delle serate inaugurali – che hanno visto la partecipazione del M° Aurelio Canonici e Mario Autore, l’incontro con il regista Ciro Ippolito, il toccante omaggio a Marcello Mastroianni con il docufilm “Ciao Marcello” di Gianfranco Giordani e la serata in musica con le colonne sonore del cinema italiano eseguite dal clarinetto virtuoso di Gabriele Mirabassi e l’eleganza al pianoforte di Catia Capua – la rassegna giunge al suo penultimo, attesissimo appuntamento.

Giovedì 11 settembre, alle ore 20.30, presso il Museo FRaC di Baronissi (Sa) in via Convento – per la sezione ‘Cinema al museo’ -, sarà proiettato in anteprima “DADAPOLIS“, il docu-film dei registi Carlo Luglio e Fabio Gargano.

Alla serata, che prevede un talk pre proiezione, interverranno: Carlo Luglio e Fabio Gargano, registi del film, Peppe Lanzetta, tra i protagonisti, e Dario Sansone, musicista dei Foja che partecipa attivamente al docu-film e che eseguirà brani live.

A Peppe Lanzetta verrà consegnato il premio Visionnaire25 Cinema che riceverà l’opera realizzata dall’artista Giuseppe Di Muro.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Erminia Pellecchia, esperta di cinema e cultura

Il film, della durata di 85 minuti, offre un viaggio caleidoscopico nella Napoli contemporanea attraverso gli occhi e le esperienze di circa sessanta artisti che vivono e lavorano tra la città e l’estero. Ispirato all’antologia “Dadapolis” di Fabrizia Ramondino e Andreas B. Müller, il film-documentario combina linguaggi diversi – performance artistiche, brani musicali, opere visive e dialoghi – per raccontare le trasformazioni di una città sospesa tra bellezza abbagliante e criticità irrisolte.

Un’opera documentaristica di grande impatto visivo e narrativo. La Napoli di oggi viene raccontata attraverso gli occhi di attori, pittori, musicisti, scrittori e performer tra performance dal vivo, canzoni originali, opere d’arte visiva e dialoghi profondi, narrando le trasformazioni di una città che mai come ora risulta tanto attuale. La macchina da presa sceglie una prospettiva inedita: Napoli viene raccontata esclusivamente dalla costa, in un continuo dialogo tra una bellezza abbagliante e un assurdo abbandono. Il film si sviluppa come una testimonianza corale che, partendo da Napoli, supera i confini locali per ampliare lo sguardo verso dimensioni universali.

Link ufficiali

https://www.facebook.com/visionnairefestival

https://www.instagram.com/visionnairefestival/

Mi piace: Mi piace Caricamento...